Мать Винника отреагировала на новости о возможном возвращении сына в РФ
Мать программиста Александра Винника отреагировала на новости о возможном возвращении сына в РФ. Также она рассказала о состоянии сына. По ее словам, у Александра возникли проблемы со здоровьем из-за условий содержания, а его дети могли видеть отца только по видеосвязи. Ее слова приводят «Аргументы и факты».
Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Он был экстрадирован в Штаты 4 августа 2022 года и обвинен в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через интернет-биржу криптовалют BTC-e. Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила о том, что в рамках обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном Александра Винника освободят и передадут российской стороне.
По словам Веры Петровны, матери программиста Александра Винника, за восемь лет нахождения в тюрьме он потерял жену, которая умерла от рака, а то, как растут двое его детей, он мог видеть только по видеосвязи.
«Телефон у них висит на стене. Мы часто общаемся. Я, можно сказать, проживаю с ним его жизнь. Он говорит, кашу какую-то дали непонятную, но придется есть — больше ничего нет. У меня от этих слов сразу ком в горле. Я мальчишкам вообще запретила, чтобы они ему о еде что-то рассказывали», - заявила она.
По словам матери, из-за плохих условий содержания у ее сына возникли проблемы со здоровьем и он признался ей, что все забывает.
«Не помнит дней рождений близких, забывает о различных событиях, связанных с семьей. Спрашивает, как выглядит наша квартира — говорит, я не могу вспомнить. Особенно все это обострилось в 2024 году», - рассказала она.
Вера Петровна также отметила, что решила не говорить внукам о возвращении отца до последнего, так как боится лишний раз их травмировать. По ее словам, сыновьям Винника было два с половиной и около шести, когда отца задержали. Сейчас детям почти 14 и почти 11 лет.
«Это жуть просто. Но мой сын пережил, выстоял. Дети это пережили. На их долю вообще очень много выпало горя», - поделилась женщина.
Напомним, что американец Марк Фогель, который отбывал в России срок по делу о контрабанде наркотиков, был передан Вашингтону 11 февраля. Он уже прибыл в США.