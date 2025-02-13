Мать Винника отреагировала на новости о возможном возвращении сына в РФ

Мать программиста Александра Винника отреагировала на новости о возможном возвращении сына в РФ. Также она рассказала о состоянии сына. По ее словам, у Александра возникли проблемы со здоровьем из-за условий содержания, а его дети могли видеть отца только по видеосвязи. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Он был экстрадирован в Штаты 4 августа 2022 года и обвинен в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через интернет-биржу криптовалют BTC-e. Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила о том, что в рамках обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном Александра Винника освободят и передадут российской стороне.

По словам Веры Петровны, матери программиста Александра Винника, за восемь лет нахождения в тюрьме он потерял жену, которая умерла от рака, а то, как растут двое его детей, он мог видеть только по видеосвязи.

« Т е л е ф о н у н и х в и с и т н а с т е н е . М ы ч а с т о о б щ а е м с я . Я , м о ж н о с к а з а т ь , п р о ж и в а ю с н и м е г о ж и з н ь . О н г о в о р и т , к а ш у к а к у ю - т о д а л и н е п о н я т н у ю , н о п р и д е т с я е с т ь — б о л ь ш е н и ч е г о н е т . У м е н я о т э т и х с л о в с р а з у к о м в г о р л е . Я м а л ь ч и ш к а м в о о б щ е з а п р е т и л а , ч т о б ы о н и е м у о е д е ч т о - т о р а с с к а з ы в а л и » , - з а я в и л а о н а .

По словам матери, из-за плохих условий содержания у ее сына возникли проблемы со здоровьем и он признался ей, что все забывает.

« Н е п о м н и т д н е й р о ж д е н и й б л и з к и х , з а б ы в а е т о р а з л и ч н ы х с о б ы т и я х , с в я з а н н ы х с с е м ь е й . С п р а ш и в а е т , к а к в ы г л я д и т н а ш а к в а р т и р а — г о в о р и т , я н е м о г у в с п о м н и т ь . О с о б е н н о в с е э т о о б о с т р и л о с ь в 2 0 2 4 г о д у » , - р а с с к а з а л а о н а .

Вера Петровна также отметила, что решила не говорить внукам о возвращении отца до последнего, так как боится лишний раз их травмировать. По ее словам, сыновьям Винника было два с половиной и около шести, когда отца задержали. Сейчас детям почти 14 и почти 11 лет.

« Э т о ж у т ь п р о с т о . Н о м о й с ы н п е р е ж и л , в ы с т о я л . Д е т и э т о п е р е ж и л и . Н а и х д о л ю в о о б щ е о ч е н ь м н о г о в ы п а л о г о р я » , - п о д е л и л а с ь ж е н щ и н а .

Напомним, что американец Марк Фогель, который отбывал в России срок по делу о контрабанде наркотиков, был передан Вашингтону 11 февраля. Он уже прибыл в США.