Футболки с изображением Путина и Трампа начали продавать на Wildberries

Футболка с изображением президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые сидят за одним столом, начали продавать на Wildberries. Соответствующий товар размещен на официальном сайте маркетплейса.

Россиянам предлагают к покупке черное изделие со снимком, который создал искусственный интеллект. На фото главы двух государств в белых рубашках держат в руках бокалы с напитками и улыбаются. Размерный ряд футболок варьируется от 46 до 58. При этом стоимость предмета гардероба составляет 1978 рублей.

В ноябре 2024 года депутата Миронова заметили в Госдуме в футболке с Путиным и ракетой «Орешник». Лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» запечатлели в изделии с портретом российского лидера и фразой «Крепкий орешник».