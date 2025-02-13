На учредителя Meduza* составили протокол по административной статье

На учредителя интернет-издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) составили протокол по административной статье о недонесении на себя как на иноагента. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, материал по административной статье ч.1 ст. 19.34 КоАП («‎Нарушение порядка деятельности иностранного агента»‎) поступил в Черемушкинский суд столицы.

Медиаменеджер попала в реестр иноагентов летом прошлого года. Тогда Минюст РФ сообщил, что Тимченко принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступала против СВО. Кроме того, в ведомстве утверждают, что медиаменеджер распространяла недостоверную информацию о решениях и политике власти РФ и сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

До этого Тимченко оштрафовали на 14 тысяч рублей за участие в нежелательной организации. Как рассказали тогда агентству РИА Новости в суде, Тимченко признана виновной по статье 20.33 КоАП РФ. За участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для физлиц, и от 20 до 50 тысяч для должностных лиц.