Семья американца в Ярославле удивилась ценам на еду и коммунальные услуги.

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Гражданин США Эрик Пичони, который переехал в Россию вместе с семьей, поделился опытом жизни в Ярославле и подсчитал расходы за месяц. Мужчина, переселившийся в Россию с семьей из трех человек, отметил, что в США они тратили на коммунальные услуги и еду около 400-450 долларов в месяц.

В России, где теперь живет семья из четырех человек, расходы незначительно изменились. При этом Пичони отметил, что хотя разница в стоимости продуктов в США и России не такая значительная, в России ему удалось покупать более свежие и качественные продукты.

Кроме того, семья не ограничивается дешевыми блюдами, такими как рис и макароны. Также американец был удивлен низкими ценами на пиццу и рестораны, а также на коммунальные услуги в России. В целом, за месяц семья потратила около 93 тысяч рублей, пишет издание «ИноСМИ».

Ранее бывшая глава МИД Австрии назвала Россию «нормальной» страной с высоким уровнем безопасности. Также в РФ за неделю овощи и фрукты подорожали на 1,1%.