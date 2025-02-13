Актер Олег Меньшиков записал видео после новостей о раке. 64-летний артист процитировал строки из стихотворения Омара Хайяма и улыбался в камеру. Кадры он опубликовал в соцсетях.

Напомним, что СМИ сообщали об обнаружении у артиста страшной болезни. Сообщалось, что у него нашли рак, а сейчас Олег якобы проходит курс специальной терапии. Отмечалось, что в последнее время мужчина сильно изменился – исхудал и облысел, а также начал носить мешковатую одежду.

Сначала агент Меньшикова опровергла информацию о раке у актера, а после на эту тему высказались в театре. Сам актер не остался в стороне и тоже решил снять себя на видео. Поклонники решили, что обращался он именно к представителям прессы, так как обычно звезда редко появляется в соцсетях.

« У р о д н а д к р а с о т о й с м е е т с я , т у п о й — н а д г е н и е м т в о р ц а . П р е д а в ш и й в в е р н о с т и к л я н е т с я , П р о д а в ш и й м и л о у л ы б н е т с я , а с п л е т н и к г о р д ы й , к а к о в ц а . И н е т н а ч а л а и к о н ц а » , – с к а з а л н а к а д р а х з н а м е н и т о с т ь .

В конце ролика Олег улыбнулся. Многие отметили, что он выглядел вполне здоровым и счастливым.

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