Обратившийся к Путину житель Германии получил российское гражданство

Гражданин Германии Лев Зейбель, который обратился к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, получил паспорт Российской Федерации. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

« С е г о д н я в К а л у ж с к о й о б л а с т и м о и к о л л е г и п р и н я л и у ч а с т и е в т о р ж е с т в е н н о й ц е р е м о н и и в р у ч е н и я п а с п о р т а г р а ж д а н и н а РФ Льву Зейбелю. Лев Иванович принес присягу гражданина, после чего глава региона Владислав Шапша вручил ему российский паспорт», — сказала она.

Зейбель родился в Челябинской области, но позднее эмигрировал в Германию. В 2018 году на территории РФ у него родился сын, из-за этого в 2020 году он получил вид на жительство, с этого же года Зейбель и его семья проживают в России.

В декабре 2024 года Зейбель в ходе прямой линии с Путиным сообщил о своем желании получить российское гражданство. Затем мужчина обратился в миграционное подразделение органов внутренних дел.

« П о л и ц е й с к и е р а с с м о т р е л и з а я в л е н и е и п р и н я л и п о л о ж и т е л ь н о е р е ш е н и е » , — р е з ю м и р о в а л а Волк.

До этого гражданин Германии Эрих Биттерманн, участвующий в боевых действиях на стороне России в ЛНР и ДНР с 2014 года, получил гражданство Российской Федерации.