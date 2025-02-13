«Братья Караваевы» вышли на связь после скандала с отравлением посетителя
Кулинарная лавка «Братья Караваевы» в Москве продолжает работу в штатном режиме, несмотря на сообщения об обнаружении инфекции, заявил NEWS.ru представитель компании. По его словам, все замечания проверяющих органов были оперативно устранены, а качество продукции остается под строгим контролем.
Лавка работает в штатном режиме, какие-либо замечания к деятельности отсутствуют. Мы со своей стороны контролируем качество тех услуг, продуктов, которые мы предоставляем. Все в соответствии с нормами и стандартами, — сообщили в пекарне.
Представитель сети отметил, что в текущей нестабильной ситуации любая информация может восприниматься искаженно. Он также добавил, что случаи отравлений посетителей не всегда связаны непосредственно с работой заведений общественного питания.
Сейчас такое время очень непростое, нестабильное. Действительно, любая информация может быть воспринята не таким образом, как она на самом деле является. Мы работаем, все хорошо. По поводу отравления очень громкое заявление. Бывает всякое, это может быть никак не взаимосвязано непосредственно с нашими лавками, — заключили в компании.
Ранее стало известно, что в блюдах одного из кафе сети «Братья Караваевы» в Москве нашли кишечную палочку. Сообщалось, что заведение, расположенное у станции метро «Белорусская», закрыли на 60 дней.