«Братья Караваевы» вышли на связь после скандала с отравлением посетителя

Кулинарная лавка «Братья Караваевы» в Москве продолжает работу в штатном режиме, несмотря на сообщения об обнаружении инфекции, заявил NEWS.ru представитель компании. По его словам, все замечания проверяющих органов были оперативно устранены, а качество продукции остается под строгим контролем.

Л а в к а р а б о т а е т в ш т а т н о м р е ж и м е , к а к и е - л и б о з а м е ч а н и я к д е я т е л ь н о с т и о т с у т с т в у ю т . М ы с о с в о е й с т о р о н ы к о н т р о л и р у е м к а ч е с т в о т е х у с л у г , п р о д у к т о в , к о т о р ы е м ы п р е д о с т а в л я е м . В с е в с о о т в е т с т в и и с н о р м а м и и с т а н д а р т а м и , — с о о б щ и л и в п е к а р н е .

Представитель сети отметил, что в текущей нестабильной ситуации любая информация может восприниматься искаженно. Он также добавил, что случаи отравлений посетителей не всегда связаны непосредственно с работой заведений общественного питания.

С е й ч а с т а к о е в р е м я о ч е н ь н е п р о с т о е , н е с т а б и л ь н о е . Д е й с т в и т е л ь н о , л ю б а я и н ф о р м а ц и я м о ж е т б ы т ь в о с п р и н я т а н е т а к и м о б р а з о м , к а к о н а н а с а м о м д е л е я в л я е т с я . М ы р а б о т а е м , в с е х о р о ш о . П о п о в о д у о т р а в л е н и я о ч е н ь г р о м к о е з а я в л е н и е . Б ы в а е т в с я к о е , э т о м о ж е т б ы т ь н и к а к н е в з а и м о с в я з а н о н е п о с р е д с т в е н н о с н а ш и м и л а в к а м и , — з а к л ю ч и л и в к о м п а н и и .

Ранее стало известно, что в блюдах одного из кафе сети «Братья Караваевы» в Москве нашли кишечную палочку. Сообщалось, что заведение, расположенное у станции метро «Белорусская», закрыли на 60 дней.