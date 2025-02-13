Известная телеведущая умерла на следующий день после своего юбилея

Ушла из жизни Нина Чайка, известная советская белорусская теле- и радиоведущая, редактор, сценаристка и переводчица. Об этом сообщили в пресс-службе Союза журналистов республики.

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Чайка скончалась 10 февраля - на следующий день после своего 85-летия.

Нина Чайка родилась в Уссурийске в семье военного. Окончила журфак Белорусского государственного университета имени Ленина. Работала на Гостелерадио БСС, где более сорока лет возглавляла сначала молодежную редакцию радио, а потом - и телевидения. Была в командировке в Афганистане.

В начале 1990-х Чайка возглавила редакцию научно-популярных и учебных программ на ТВ и редакцию литературно-драматических программ Белорусского радио, вела программу "Разговор по существу". Была главным редактором журнала "Неман", работала заместителем главного редактора журнала Союзного государства "Белая вежа". Чайка - автор пятнадцати телефильмов.

На страницах журналов были опубликованы ее очерки о Героях СССР и ученых. Для русскоязычных СМИ Чайка переводила произведения белорусских поэтов и писателей Анатолия Сербантовича, Федора Черни, Алеся Савицкого и Николая Чернявского.