Известная телеведущая умерла на следующий день после своего юбилея

Известная советская и белорусская теле- и радиоведущая, редактор, сценаристка и переводчица Нина Чайка скончалась на следующий день после своего 85-летия. Об этом пишут «Аргументы и факты».

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В Союзе журналистов Белоруссии отметили, что 9 февраля 2025 года Чайка отметила 85-летний юбилей, а 10 числа стало известно про ее смерть.

В организации уточнили, что за огромные заслуги перед белорусской журналистикой, многолетнюю работу на Белорусском радио и телевидении, в печати к юбилею ей было присвоено звание «Заслуженный журналист».

Нина Тимофеевна Чайка родилась в Уссурийске в семье военного. Окончила журфак Белорусского государственного университета имени Ленина.

Свыше 40 лет возглавляла молодежную редакцию радио и телевидения Гостелерадио БСС, была главным редактором журнала «Неман» и заместителем главреда журнала Союзного государства «Белая вежа», вела программу «Разговор по существу».

На страницах популярных белорусских журналов были опубликованы ее очерки о Героях СССР, ученых, литераторах.

Для русскоязычных журналов России («Наш современник») и Белоруссии («Неман») Чайка перевела произведения белорусских поэтов и писателей: Анатолия Сербантовича, Федора Черни, Алеся Савицкого, Николая Чернявского.

Чайка является автором 15 телефильмов, создателем «Молодежного телевизионного центра» на телевидении, информационно-публицистической программы «Крок», совместно с молодежными редакциями Литвы, Латвии и Эстонии телепроекта «Магистраль-12».