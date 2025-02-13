Мэр Оренбурга отправится в зону СВО

Мэр крупного российского города решил уйти на СВО
Глава Оренбурга Сергей Салмин решил отправиться добровольцем на СВО. Об этом губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в своем Telegram-канале.
Паслер рассказал, что Салмин обратился к нему 13 февраля с просьбой предоставить ему возможность отправиться на СВО. Губернатор подчеркнул, что безоговорочно поддержал чиновника.
«Это серьезное решение - присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. Поступок настоящего мужчины», - написал Паслер.
Он уточнил, что присоединиться к ВС РФ также решили муниципальные служащие и депутат Сорочинского муниципального округа - Эмиль Мустаев, Юрий Азаров и Ильгиз Бекмухамедов.
На время отсутствия Салмина его обязанности будет исполнять первый заместитель. Паслер подчеркнул, что все проекты по ремонту и строительству объектов социальной сферы, развитию дорожной и коммунальной инфраструктуры в Оренбурге будут продолжены.
Ранее замминистра образования Владимирской области Геннадий Прохорычев во второй раз решил отправиться на службу в зону СВО. Ранее Прохорычев уже служил в отдельном медсанбате в 2022-2023 годах. Он получил статус ветерана боевых действий и ушел в запас по возрасту.
Саратовский депутат, чемпион мира по боксу по версии WBO Inter-Continental Артем Чеботарев также добровольно служил в зоне СВО. В 2025 году он вернулся домой после шести месяцев службы.