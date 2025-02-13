Мэр Оренбурга отправится в зону СВО

Глава Оренбурга Сергей Салмин решил отправиться добровольцем на СВО. Об этом губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в своем Telegram-канале.

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Паслер рассказал, что Салмин обратился к нему 13 февраля с просьбой предоставить ему возможность отправиться на СВО. Губернатор подчеркнул, что безоговорочно поддержал чиновника.

« Э т о с е р ь е з н о е р е ш е н и е - п р и с о е д и н и т ь с я к н а ш и м б о й ц а м , з а щ и щ а ю щ и м и н т е р е с ы с т р а н ы и м и р н ы х ж и т е л е й в з о н е п р о в е д е н и я с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и . П о с т у п о к н а с т о я щ е г о м у ж ч и н ы » , - н а п и с а л Паслер.

Он уточнил, что присоединиться к ВС РФ также решили муниципальные служащие и депутат Сорочинского муниципального округа - Эмиль Мустаев, Юрий Азаров и Ильгиз Бекмухамедов.

На время отсутствия Салмина его обязанности будет исполнять первый заместитель. Паслер подчеркнул, что все проекты по ремонту и строительству объектов социальной сферы, развитию дорожной и коммунальной инфраструктуры в Оренбурге будут продолжены.

Ранее замминистра образования Владимирской области Геннадий Прохорычев во второй раз решил отправиться на службу в зону СВО. Ранее Прохорычев уже служил в отдельном медсанбате в 2022-2023 годах. Он получил статус ветерана боевых действий и ушел в запас по возрасту.

Саратовский депутат, чемпион мира по боксу по версии WBO Inter-Continental Артем Чеботарев также добровольно служил в зоне СВО. В 2025 году он вернулся домой после шести месяцев службы.