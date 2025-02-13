Актриса Цорн лишилась квартиры в Москве из-за аферистов

Мошенники в сентябре 2024 года связались с 82-летней пенсионеркой, по словам источника «Вечерней Москвы», ею оказалась актриса Елена Цорн, и сообщили, что на ее квартиру на улице 3-я Фрунзенская в центре Москвы идет «охота». Аферисты убедили ее подписать договор ренты на сумму 14 миллионов рублей якобы для спасения квартиры и отменить ранее написанное завещание. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— П о у к а з а н и ю а ф е р и с т о в ж е н щ и н а к у п и л а н о в ы й м о б и л ь н ы й т е л е ф о н , т а к к а к е е я к о б ы п р о с л у ш и в а л с я т р е т ь и м и л и ц а м и , а т а к ж е о т к р ы л а с ч е т в б а н к е , п о д п и с а л а д о г о в о р р е н т ы н а с у м м у 1 4 м и л л и о н о в р у б л е й я к о б ы д л я с п а с е н и я к в а р т и р ы и о т м е н и л а р а н е е н а п и с а н н о е е ю з а в е щ а н и е . П о л у ч е н н ы е п о д о г о в о р у д е н е ж н ы е с р е д с т в а п е н с и о н е р к а о т д а л а м о ш е н н и к а м , — р а с с к а з а л а Н е ф е д о в а .

Мошенники поддерживали связь с актрисой до января этого года. Они сообщали, что договор якобы будет отменен через несколько месяцев. Позднее Цорн поняла, что все время общалась с аферистами, и обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

О том, что актриса лишилась квартиры, стало известно 11 февраля. Ее квартира оценивается примерно в 50 миллионов рублей.