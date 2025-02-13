Стало известно, как актриса Цорн лишилась квартиры в Москве из-за аферистов
Мошенники в сентябре 2024 года связались с 82-летней пенсионеркой, по словам источника «Вечерней Москвы», ею оказалась актриса Елена Цорн, и сообщили, что на ее квартиру на улице 3-я Фрунзенская в центре Москвы идет «охота». Аферисты убедили ее подписать договор ренты на сумму 14 миллионов рублей якобы для спасения квартиры и отменить ранее написанное завещание. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— По указанию аферистов женщина купила новый мобильный телефон, так как ее якобы прослушивался третьими лицами, а также открыла счет в банке, подписала договор ренты на сумму 14 миллионов рублей якобы для спасения квартиры и отменила ранее написанное ею завещание. Полученные по договору денежные средства пенсионерка отдала мошенникам, — рассказала Нефедова.
Мошенники поддерживали связь с актрисой до января этого года. Они сообщали, что договор якобы будет отменен через несколько месяцев. Позднее Цорн поняла, что все время общалась с аферистами, и обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.
О том, что актриса лишилась квартиры, стало известно 11 февраля. Ее квартира оценивается примерно в 50 миллионов рублей.