Рудковская высказалась о судьбе Блиновской

Продюсер Рудковская назвала судьбу Блиновской трагической из-за детей.

Об этом она написала в Telegram-канале.

« К а к а я т р а г и ч е с к а я с у д ь б а у Е л е н ы Б л и н о в с к о й . < . . . > О ч е н ь ж а л ь , ч т о т а к в ы ш л о . . в е д ь у н е е ч е т в е р о д е т е й . У к о т о р ы х т е п е р ь п о р у ш е н а с у д ь б а . Н а д е е м с я , ч т о Елена выйдет раньше, с учетом, что уже отсидела под домашним арестом, в СИЗО (где день за 1,5), у нее есть маленькие дети, а муж не находится с ними», — написала Рудковская.

Бизнесвумен замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue. Она отмечала, что такие «услуги» обошлись ей с мужем в два миллиона рублей, а также они снимали женщине квартиру в Санкт-Петербурге и оплачивали все расходы. Продюсер неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, но пока живет в «мужском царстве».