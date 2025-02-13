Рудковская высказалась о судьбе Блиновской

Продюсер Рудковская назвала судьбу Блиновской трагической из-за детей.
Об этом она написала в Telegram-канале.
«Какая трагическая судьба у Елены Блиновской. <...> Очень жаль, что так вышло.. ведь у нее четверо детей. У которых теперь порушена судьба. Надеемся, что Елена выйдет раньше, с учетом, что уже отсидела под домашним арестом, в СИЗО (где день за 1,5), у нее есть маленькие дети, а муж не находится с ними», — написала Рудковская.
Бизнесвумен замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue. Она отмечала, что такие «услуги» обошлись ей с мужем в два миллиона рублей, а также они снимали женщине квартиру в Санкт-Петербурге и оплачивали все расходы. Продюсер неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, но пока живет в «мужском царстве».