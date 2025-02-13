Названа причина смерти умершей на сцене артистки Датиевой

Названа предварительная причина смерти российской артистки Эльзы Датиевой, скончавшейся на сцене во время концерта.

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Инцидент произошел 11 февраля во Владикавказе. Народной артистке Северной Осетии стало плохо во время танцевального номера во Дворце молодежи - на выступлении государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чечни "Нохчо" и ансамбля "Алан".

Датиева потеряла сознание. Прибывшим медикам не удалось ее спасти. В зале в это время находилась дочь артистки.

По предварительным данным, смерть исполнительницы наступила из-за оторвавшегося тромба, рассказали РБК в ансамбле.

" З а к л ю ч е н и я м ы н е в и д е л и , н о п р е д в а р и т е л ь н о м е д и к и п р и в ы з о в е с к а з а л и : п о д о з р е н и е н а т р о м б " , - п р о ц и т и р о в а н и с т о ч н и к в " А л а н е " .

В ансамбле подчеркнули, что окончательного заключения еще нет - проводится экспертиза.