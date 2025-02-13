Названа причина смерти умершей на сцене артистки Датиевой

Названа причина смерти артистки Эльзы Датиевой, умершей на сцене
Названа предварительная причина смерти российской артистки Эльзы Датиевой, скончавшейся на сцене во время концерта.
Инцидент произошел 11 февраля во Владикавказе. Народной артистке Северной Осетии стало плохо во время танцевального номера во Дворце молодежи - на выступлении государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чечни "Нохчо" и ансамбля "Алан".
Датиева потеряла сознание. Прибывшим медикам не удалось ее спасти. В зале в это время находилась дочь артистки.
По предварительным данным, смерть исполнительницы наступила из-за оторвавшегося тромба, рассказали РБК в ансамбле.
"Заключения мы не видели, но предварительно медики при вызове сказали: подозрение на тромб", - процитирован источник в "Алане".
В ансамбле подчеркнули, что окончательного заключения еще нет - проводится экспертиза.