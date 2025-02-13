Многодетного отца из Екатеринбурга выгоняют из России

Портал E1.ru сообщил о том, что в Екатеринбурге отца троих детей Максима Доргоева выгоняют из России на пять лет. По данным издания, это связано с просроченными документами мужчины, который приехал в РФ из Таджикистана в семилетнем возрасте.

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По данным издания, настоящее имя Максима — Умед. Мужчине сейчас 38 лет. С детства его называли русским именем для удобства.

Максим рассказал журналистам, что уже больше 15 лет женат. При этом он отметил, что много лет не мог прописаться в собственной квартире из-за проблем в миграционном центре — были большие очереди и отсутствовали талоны. Доргоев добавил, что хотел заняться документами в феврале, но не успел.

В итоге Максима задержали на работе во время миграционного рейда. Его близкие надеются, что в суде отменят решение о выдворении из страны.

Ранее в районе Вторчермет в Екатеринбурге десятки мигрантов окружили здание полиции. Отмечается, что иностранцы пришли, чтобы продлить вид на жительство в России.

До этого на сайте МВД России в открытом доступе появился реестр контролируемых лиц с данными иностранцев. Список публичный, поэтому иностранных граждан не будут дополнительно уведомлять о внесении сведений о них в перечень. Лицо считается уведомленным со дня размещения информации на сайте.