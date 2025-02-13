Жителя Благовещенска оштрафуют за громкое мяуканье кота

Жителя Благовещенска привлекут к административной ответственности за громкое мяуканье кота, которого он оставил на неделю без присмотра. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ветеринарии по Амурской области, питомец скучал и шумел, чем нарушал покой соседей.

Как рассказали в управлении, благовещенец оставил кота на неделю в своей квартире. Через несколько дней на вой животного обратили внимание соседи. Они вызвали полицейских, которые вместе с родственниками владельца открыли его жилье. Осмотрев животное, специалисты управления ветеринарии выяснили, что кот ни в чем не нуждался — кричал он просто от скуки. Уезжая, хозяин оставил большие чашки с кормом и водой, а также несколько лотков.

Как отметил начальник регионального управления Сергей Самохвалов, признаков жестокого обращения с животными в данном случае не установлено, однако владелец кота нарушил права соседей.

« Т р е б о в а н и я к с о д е р ж а н и ю д о м а ш н и х ж и в о т н ы х в п о с л е д н и е г о д ы з а м е т н о у ж е с т о ч и л и с ь . О т в л а д е л ь ц е в з а к о н т р е б у е т о т в е т с т в е н н о г о о т н о ш е н и я к с в о и м п и т о м ц а м . П о д у м а т ь о т о м , к у д а п р и с т р о и т ь ж и в о т н о е н а в р е м я о т п у с к а и г д е в з я т ь д е н ь г и н а е г о л е ч е н и е в с л у ч а е б о л е з н и , н у ж н о д о т о г о , к а к в д о м е п о я в и т с я к о т е н о к и л и щ е н о к » , — п о д ч е р к н у л о н .

Сейчас кот находится на передержке у волонтеров. После возвращения владелец сможет забрать животное обратно.