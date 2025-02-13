Жителя Благовещенска оштрафуют за громкое мяуканье кота
Жителя Благовещенска привлекут к административной ответственности за громкое мяуканье кота, которого он оставил на неделю без присмотра. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ветеринарии по Амурской области, питомец скучал и шумел, чем нарушал покой соседей.
Как рассказали в управлении, благовещенец оставил кота на неделю в своей квартире. Через несколько дней на вой животного обратили внимание соседи. Они вызвали полицейских, которые вместе с родственниками владельца открыли его жилье. Осмотрев животное, специалисты управления ветеринарии выяснили, что кот ни в чем не нуждался — кричал он просто от скуки. Уезжая, хозяин оставил большие чашки с кормом и водой, а также несколько лотков.
Как отметил начальник регионального управления Сергей Самохвалов, признаков жестокого обращения с животными в данном случае не установлено, однако владелец кота нарушил права соседей.
«Требования к содержанию домашних животных в последние годы заметно ужесточились. От владельцев закон требует ответственного отношения к своим питомцам. Подумать о том, куда пристроить животное на время отпуска и где взять деньги на его лечение в случае болезни, нужно до того, как в доме появится котенок или щенок», — подчеркнул он.
Сейчас кот находится на передержке у волонтеров. После возвращения владелец сможет забрать животное обратно.