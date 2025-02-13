Летчик Ярошенко: Винник был осужден по выдуманным обвинениям

Лётчик Ярошенко: Винник был осуждён по выдуманным обвинениям
Российский лётчик Константин Ярошенко в беседе с RT отметил, что российские власти продолжают добиваться освобождения своих граждан за границей.
Таким образом он прокомментировал сообщения о возможном скором освобождении в США россиянина Александра Винника.
«Винник как и я, как и многие другие россияне, был осуждён и ожидал строгого наказания незаконно по выдуманным обвинениям. Тем более, у него ситуация очень тяжёлая: у него супруга умерла, двое маленьких детей остались, долгое время не видели своего отца. За него очень сильно бьётся мама. Поэтому я очень рад, что он скоро вернётся, жалко, что он не вернулся в предыдущие обмены. Но мы видим, что наши власти, наше руководство, наш МИД, наши спецслужбы продолжают биться за наших граждан. Как говорится, своих не бросаем», — отметил он.
По словам лётчика, нормализация «двухсторонних отношений России и США очень важна».
«То, что было при предыдущей администрации — при Байдене... Отношения были ниже минимума. Конечно, Марк Фогель начал отбывать заключение в 2021 году, а Винник уже с 2017 года находится в местах заключения», — подчеркнул Ярошенко.
Ранее стало известно о том, что США освободят россиянина Александра Винника в рамках обмена на американца Марка Фогеля.
12 февраля появились сообщения, что Винник в ближайшее время будет отправлен на родину.
Французский адвокат Фредерик Бело также рассказал RT, что довелось пережить Виннику летом 2024 года. По его словам, положение россиянина в то время было крайне тяжёлым.