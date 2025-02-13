Летчик Ярошенко: Винник был осужден по выдуманным обвинениям

Российский лётчик Константин Ярошенко в беседе с RT отметил, что российские власти продолжают добиваться освобождения своих граждан за границей.

Таким образом он прокомментировал сообщения о возможном скором освобождении в США россиянина Александра Винника.

«Винник как и я, как и многие другие россияне, был осуждён и ожидал строгого наказания незаконно по выдуманным обвинениям. Тем более, у него ситуация очень тяжёлая: у него супруга умерла, двое маленьких детей остались, долгое время не видели своего отца. За него очень сильно бьётся мама. Поэтому я очень рад, что он скоро вернётся, жалко, что он не вернулся в предыдущие обмены. Но мы видим, что наши власти, наше руководство, наш МИД, наши спецслужбы продолжают биться за наших граждан. Как говорится, своих не бросаем», — отметил он.

По словам лётчика, нормализация «двухсторонних отношений России и США очень важна».

« Т о , ч т о б ы л о п р и п р е д ы д у щ е й а д м и н и с т р а ц и и — п р и Б а й д е н е . . . О т н о ш е н и я б ы л и н и ж е м и н и м у м а . К о н е ч н о , М а р к Ф о г е л ь н а ч а л о т б ы в а т ь з а к л ю ч е н и е в 2 0 2 1 г о д у , а Винник уже с 2017 года находится в местах заключения», — подчеркнул Ярошенко.

Ранее стало известно о том, что США освободят россиянина Александра Винника в рамках обмена на американца Марка Фогеля.

12 февраля появились сообщения, что Винник в ближайшее время будет отправлен на родину.

Французский адвокат Фредерик Бело также рассказал RT, что довелось пережить Виннику летом 2024 года. По его словам, положение россиянина в то время было крайне тяжёлым.