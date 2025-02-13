Названы регионы России, где ожидается сильное половодье весной

Росгидромет назвал регионы России, где ожидается сильное половодье весной 2025
Жителей многих регионов Дальнего Востока, Сибири, а также Уральского федерального округа призвали готовиться к высокому подъему воды в реках. Более мощное, чем обычно, половодье ожидается на Ангаре, Верхнем Енисее и Верхней Оби, Зее, Нижнем Амуре, Каме, Уфе, Тоболе, Ишиме, а также на реках Приморского и Забайкальского краев. Причин тому, что уровень воды в реках поднимается очень сильно, может быть сразу несколько, рассказал Авторадио метеоролог Никита Поповнин.
«Первое - это накопленный за зиму снег. Второе - это насколько хорошо промерзла почва, чтобы по ней, когда снег весной будет таять, это всё либо впитывалось, либо быстренько сходило в речную сеть. Ну и третье - это, соответственно, дружность половодья. Это температуры воздуха и осадки весной. И когда всё моментально: и осадков много, и температуры высокие, и снег на огромной территории водных бассейнов, он очень быстро тает, - соответственно, талые воды в короткое время попадают в речную сеть. Уровень воды в реках из-за этого поднимается. Ну и, соответственно, реки разливаются».
При этом эксперт подчеркнул, что сейчас утверждать со стопроцентной уверенностью, что в каких-то регионах произойдут катастрофические разливы рек, нельзя.
«Точный прогноз погоды - это трое суток, ну в крайнем случае - пятеро суток. Если атмосфера стабильная, то максимум - 7 суток, но никак не месяц. Поэтому точно говорить, насколько дружной будет весна на всей территории России или в каких-то конкретных регионах, сейчас пока что прогнозировать невозможно».
Добавлю, что ниже нормы максимальные уровни воды ожидаются на Дону и реках его бассейна, а также на реках центральной части европейской России. Это связано с малоснежной зимой.