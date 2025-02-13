Названы регионы России, где ожидается сильное половодье весной

Жителей многих регионов Дальнего Востока, Сибири, а также Уральского федерального округа призвали готовиться к высокому подъему воды в реках. Более мощное, чем обычно, половодье ожидается на Ангаре, Верхнем Енисее и Верхней Оби, Зее, Нижнем Амуре, Каме, Уфе, Тоболе, Ишиме, а также на реках Приморского и Забайкальского краев. Причин тому, что уровень воды в реках поднимается очень сильно, может быть сразу несколько, рассказал Авторадио метеоролог Никита Поповнин.

« П е р в о е - э т о н а к о п л е н н ы й з а з и м у с н е г . В т о р о е - э т о н а с к о л ь к о х о р о ш о п р о м е р з л а п о ч в а , ч т о б ы п о н е й , к о г д а с н е г в е с н о й б у д е т т а я т ь , э т о в с ё л и б о в п и т ы в а л о с ь , л и б о б ы с т р е н ь к о с х о д и л о в р е ч н у ю с е т ь . Н у и т р е т ь е - э т о , с о о т в е т с т в е н н о , д р у ж н о с т ь п о л о в о д ь я . Э т о т е м п е р а т у р ы в о з д у х а и о с а д к и в е с н о й . И к о г д а в с ё м о м е н т а л ь н о : и о с а д к о в м н о г о , и т е м п е р а т у р ы в ы с о к и е , и с н е г н а о г р о м н о й т е р р и т о р и и в о д н ы х б а с с е й н о в , о н о ч е н ь б ы с т р о т а е т , - с о о т в е т с т в е н н о , т а л ы е в о д ы в к о р о т к о е в р е м я п о п а д а ю т в р е ч н у ю с е т ь . У р о в е н ь в о д ы в р е к а х и з - з а э т о г о п о д н и м а е т с я . Н у и , с о о т в е т с т в е н н о , р е к и р а з л и в а ю т с я » .

При этом эксперт подчеркнул, что сейчас утверждать со стопроцентной уверенностью, что в каких-то регионах произойдут катастрофические разливы рек, нельзя.

« Т о ч н ы й п р о г н о з п о г о д ы - э т о т р о е с у т о к , н у в к р а й н е м с л у ч а е - п я т е р о с у т о к . Е с л и а т м о с ф е р а с т а б и л ь н а я , т о м а к с и м у м - 7 с у т о к , н о н и к а к н е м е с я ц . П о э т о м у т о ч н о г о в о р и т ь , н а с к о л ь к о д р у ж н о й б у д е т в е с н а н а в с е й т е р р и т о р и и Р о с с и и и л и в к а к и х - т о к о н к р е т н ы х р е г и о н а х , с е й ч а с п о к а ч т о п р о г н о з и р о в а т ь н е в о з м о ж н о » .

Добавлю, что ниже нормы максимальные уровни воды ожидаются на Дону и реках его бассейна, а также на реках центральной части европейской России. Это связано с малоснежной зимой.