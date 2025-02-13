Синоптик предупредил о морозах до -20 °С в ряде регионов России

С опозданием на месяц в Центральную Россию придут сильные морозы. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По его словам, ночью в выходные, 15 и 16 февраля, температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов в регионах, находящихся на северо-востоке от Москвы. Это Ивановская, Костромская, Ярославская и Владимирская области.

В столичном регионе в выходные может идти небольшой снег. Минимальные значения температуры в ночное время будут доходить до минус 13–18 градусов.

— П и к п о х о л о д а н и я в э т о м г о д у п р и ш е л с я н а с е р е д и н у ф е в р а л я , с о п о з д а н и е м н а м е с я ц . И э т о н е п о с л е д н е е п о х о л о д а н и е , — п о я с н и л Шувалов в беседе с RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидаются морозы. До этого синоптик Александр Ильин рассказал, когда в Москву вернется оттепель.

Также Вильфанд рассказал, что температура воздуха в центре европейской части России в субботу, 15 февраля, впервые в этом году опустится ниже климатической нормы. Специалист отметил, что в тылу циклона, который находится восточнее европейской части России, прогнозируется вхождение холодных воздушных масс.