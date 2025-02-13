Синоптик предупредил о морозах до -20 °С в ряде регионов России

Синоптик Шувалов предупредил о 20-градусных морозах в Центральной России
С опозданием на месяц в Центральную Россию придут сильные морозы. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, ночью в выходные, 15 и 16 февраля, температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов в регионах, находящихся на северо-востоке от Москвы. Это Ивановская, Костромская, Ярославская и Владимирская области.
В столичном регионе в выходные может идти небольшой снег. Минимальные значения температуры в ночное время будут доходить до минус 13–18 градусов.
— Пик похолодания в этом году пришелся на середину февраля, с опозданием на месяц. И это не последнее похолодание, — пояснил Шувалов в беседе с RT.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидаются морозы. До этого синоптик Александр Ильин рассказал, когда в Москву вернется оттепель.
Также Вильфанд рассказал, что температура воздуха в центре европейской части России в субботу, 15 февраля, впервые в этом году опустится ниже климатической нормы. Специалист отметил, что в тылу циклона, который находится восточнее европейской части России, прогнозируется вхождение холодных воздушных масс.