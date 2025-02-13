Вдову Караченцова экстренно госпитализировали

76-летняя актриса Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, была экстренно госпитализирована из-за проблем с легкими. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, пожилая артистка пожаловалась врачам на высокую температуру, сильный сухой кашель, головокружение и общую слабость. Медики госпитализировали ее в пульмонологическое отделение одной из столичных больниц. Во время обследования у Поргиной также выявили хрипы при дыхании.

Актриса лечилась в больнице около недели. Сейчас она находится дома и продолжает придерживаться рекомендаций по лечению. Возможный диагноз Поргиной в публикации не указывается.

Напомним, что Поргина наиболее известна по своей работе в театре «Ленком Марка Захарова». Основную славу она получила благодаря ролям в фильмах-спектаклях, которые сняты по театральным постановкам: «"Юнона" и "Авось"» и «Шут Балакирев».