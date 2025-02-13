Агент рассказала о самочувствии Меньшикова после сообщений об онкологии

Агент российского актера Олега Меньшикова опровергла в беседе с РИА Новости информацию о том, что у народного артиста России выявили онкологию.

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Она заявила, что актер чувствует себя хорошо и выглядит прекрасно. Агент уточнила, что все представления с участием Меньшикова в театре Ермоловой пройдут согласно репертуару.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщили, что у актера якобы выявили онкологию.

В августе 2021 года Меньшиков ушел с поста директора Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. В театре рассказали, что актер сложил эти полномочия еще в июне, однако остался художественным руководителем театра. Его должность занял Сергей Кузоятов.