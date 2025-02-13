СМИ: у Олега Меньшикова выявили рак

Telegram-канал Mash сообщил, что у российского актера Олега Меньшикова выявили онкологическое заболевание. По информации канала, сейчас народный артист РФ проходит курс специальной терапии. Сам артист ситуацию пока никак не комментировал.

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Mash отметил, что на наличие серьезного недуга обратили внимание многие пользователи Сети. По данным канала, светские обозреватели писали, что актер резко похудел и столкнулся с потерей волос. Кроме того, подчеркнул Mash, недавно Меньшиков появился на вечеринке в кепке и мешковатой одежде, скрывающей худобу.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина была экстренно госпитализирована. По информации источника, у 76-летней артистки возникли серьезные проблемы с легкими. SHOT пишет, что Поргину доставили в пульмонологическое отделение одной из больниц Москвы.

До этого «Газета.Ru» написала, что актер Сергей Белоголовцев, игравший в фильме «Духless», отменил свое участие во всех ближайших спектаклях из-за паралича левой руки и ноги после инсульта. По информации издания, 60-летний артист передвигается на инвалидной коляске при помощи близких.