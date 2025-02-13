СМИ: у Олега Меньшикова выявили рак

Mash: у Олега Меньшикова выявили рак
Telegram-канал Mash сообщил, что у российского актера Олега Меньшикова выявили онкологическое заболевание. По информации канала, сейчас народный артист РФ проходит курс специальной терапии. Сам артист ситуацию пока никак не комментировал.
Mash отметил, что на наличие серьезного недуга обратили внимание многие пользователи Сети. По данным канала, светские обозреватели писали, что актер резко похудел и столкнулся с потерей волос. Кроме того, подчеркнул Mash, недавно Меньшиков появился на вечеринке в кепке и мешковатой одежде, скрывающей худобу.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина была экстренно госпитализирована. По информации источника, у 76-летней артистки возникли серьезные проблемы с легкими. SHOT пишет, что Поргину доставили в пульмонологическое отделение одной из больниц Москвы.
До этого «Газета.Ru» написала, что актер Сергей Белоголовцев, игравший в фильме «Духless», отменил свое участие во всех ближайших спектаклях из-за паралича левой руки и ноги после инсульта. По информации издания, 60-летний артист передвигается на инвалидной коляске при помощи близких.