В Госдуме сообщили, какой праздник сменит День святого Валентина
День святого Валентина в России постепенно забудется и на смену ему может прийти собственный российский праздник - День игрушки. Об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что в России следует «положить конец» празднованию Дня святого Валентина, отмечаемого 14 февраля. По его мнению, популярность этого праздника связана с «повсеместным распространением идей свободной любви».
Буцкая обратила внимание на то, что в России уже есть свой день всех влюбленных — День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Однако, по ее мнению, необходимо также и в течение учебного года иметь праздник влюбленности, так как «это такая история про школьников, студентов».
При этом российские СМИ перестанут активно анонсировать День святого Валентина, находясь в «едином инфополе традиционных ценностей», и он постепенно «просто забудется», уверена парламентарий.
По словам депутата Госдумы, на смену Дню святого Валентина может прийти День игрушки, который сейчас разрабатывается.
«Не просто день игрушки, а через идеологию «дарю, потому что люблю (…) Зайка или мишка - это уже выбирать каждой семье. Вот возможно, со временем появится и отдельный такой прям логотип или символ этого праздника», - пояснила Буцкая.
Депутат добавила, что идея праздника День игрушки разрабатывается уже второй год.