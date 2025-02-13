В Госдуме сообщили, какой праздник сменит День святого Валентина

День святого Валентина в России постепенно забудется и на смену ему может прийти собственный российский праздник - День игрушки. Об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что в России следует «положить конец» празднованию Дня святого Валентина, отмечаемого 14 февраля. По его мнению, популярность этого праздника связана с «повсеместным распространением идей свободной любви».

Буцкая обратила внимание на то, что в России уже есть свой день всех влюбленных — День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Однако, по ее мнению, необходимо также и в течение учебного года иметь праздник влюбленности, так как «это такая история про школьников, студентов».

При этом российские СМИ перестанут активно анонсировать День святого Валентина, находясь в «едином инфополе традиционных ценностей», и он постепенно «просто забудется», уверена парламентарий.

По словам депутата Госдумы, на смену Дню святого Валентина может прийти День игрушки, который сейчас разрабатывается.

« Н е п р о с т о д е н ь и г р у ш к и , а ч е р е з и д е о л о г и ю « д а р ю , п о т о м у ч т о л ю б л ю ( … ) З а й к а и л и м и ш к а - э т о у ж е в ы б и р а т ь к а ж д о й с е м ь е . В о т в о з м о ж н о , с о в р е м е н е м п о я в и т с я и о т д е л ь н ы й т а к о й п р я м л о г о т и п и л и с и м в о л э т о г о п р а з д н и к а » , - п о я с н и л а Б у ц к а я .

Депутат добавила, что идея праздника День игрушки разрабатывается уже второй год.