В России признали нежелательной деятельность португальской НПО

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность португальской неправительственной организации Associacao de russos livres, сообщает сайт ведомства.

Эта организация, основанная в 2022 году эмигрантами из России, активно выступает против российской власти и спецоперации в Украине, а также собирает средства для Вооруженных сил Украины.

В составе Associacao de russos livres значатся бывшие участники протестных акций в России, а также лица, занимающиеся антироссийской пропагандой и продвижением идей ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Организация открыто заявляет о своей позиции и поддерживает свержение власти.

Кроме того, одним из партнеров ассоциации является объединение «Гражданский совет», деятельность которого была признана нежелательной в России 3 ноября 2023 года.

«Гражданский совет» занимается рекрутингом и оказанием помощи воюющим на стороне Украины группам «Легион «Свобода России» и «Сибирский батальон», которые ранее были признаны террористическими организациями решением Верховного Суда РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность норвежской организации The Independent Barents Observer AS, владеющей изданием The Barents Observer, из-за антироссийской направленности материалов, подготовленных гражданами России, включенными в реестры иностранных агентов.

Ведомство также признало деятельность чешской организации Compelson s.r.o. нежелательной на территории страны, обвинив ее в поддержке украинских силовых структур программным обеспечением.

Кроме того Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Help Heroes Of Ukraine, финансирующей ВСУ.