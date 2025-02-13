"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 за сутки 12 февраля передала в эфир 25 загадочных сообщений. Об этом сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи".

Первым в 09:09 мск прозвучало слово "синопсис". Спустя 10 минут станция передала слово "нарта".

Позже радиолюбители зафиксировали сообщения: "бульвар", "плагиат", "одоферт", "микропора", "огрубение", "дитя" и другие.

Дважды за сутки УВБ-76 передала сообщения, в которых было больше одного слова. В 16:25 мск в эфире прозвучали "ворсобаян" и "морфожанр", в 16:36 мск - "волкокран", "премистый" и "пискливость".

Последнее сообщение было зафиксировано в 17:15 - "брахмапутра".

Напомним, радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей с конца 1970-х годов, вещает круглосуточно, однако 99,99 процента ее эфира составляет обычное радиолокационное "жужжание". Поэтому радиостанцию называют "Жужжалка".

Иногда в эфире проскальзывают невразумительные фразы, числа или бессмысленный набор слов.

До 1992 года слова и фразы в эфире этой станции звучали раз в несколько лет, а затем их число начало расти. В 2000-х их стали слышать каждую неделю, а иногда и каждый день.

В декабре прошлого года "Жужжалка" передала 24 сообщения за сутки.