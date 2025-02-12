Ветеран ВОВ: Гитлер хотел привлечь жителей Кавказа на свою сторону

Гитлер хотел привлечь всех жителей Кавказа на свою сторону, поэтому в начале Великой Отечественной войны нацисты не сразу начинали творить все свои зверства. Но все изменилось очень быстро. Об этом рассказал «Звезде» заслуженный военный летчик Николай Полтавцев.

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Он жил под немецкой оккупацией в годы войны. Однако она заставила его рано повзрослеть - будучи еще ребенком он начал работать, чтобы выжить.

Однажды, его чуть не вывезли в Германию, когда немцы начали отступать, забирая с собой людей и скот. Но спасла смекалка.

« Р а н о у т р о м я е х а л н а р а б о т у в к у з н и ц у , н а в с т р е ч у и д е т с т а д о к о р о в . О к а з ы в а е т с я , и х г н а л и в Германию вместе с нашими русскими ребятами, женщинами. Один немец подходит ко мне и показывает, мол, иди туда, тоже будешь работать. Я, недолго думая, говорю на немецком: "Я работаю у коменданта". Он услышал и ушел», - вспоминает Полтавцев.

Ветеран вспомнил, как встретил 9 мая в Ростове. По его рассказу в четыре часа утра закричал кто-то из курсантов «Ура, победа!». Тогда выскочили все на улицу в центр города.

« Я с м о т р ю н а б у д к и , г д е п р е с с у п р о д а ю т . Т а м с т о и т ч е л о в е к р а з м а х и в а е т п л а т к о м , к р и ч и т " У р а ! " . О б н и м а ю т с я в с е , м у з ы к а и г р а е т , в е с ь г о р о д в ы ш е л н а у л и ц у . И м е н н о в ч е т ы р е ч а с а у т р а . Э т о я з а п о м н и л . О ч е н ь б ы л о э ф ф е к т н о » , - п о д е л и л с я з а с л у ж е н н ы й в о е н н ы й л е т ч и к .

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 86 дней. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики рассказывают о своих подвигах и воспоминаниях.