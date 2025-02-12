Ветеран ВОВ: Гитлер хотел привлечь жителей Кавказа на свою сторону

Гитлер хотел привлечь всех жителей Кавказа на свою сторону, поэтому в начале Великой Отечественной войны нацисты не сразу начинали творить все свои зверства. Но все изменилось очень быстро. Об этом рассказал «Звезде» заслуженный военный летчик Николай Полтавцев.

Ветеран ВОВ: Гитлер хотел привлечь жителей Кавказа на свою сторону
© ТК «Звезда»

Он жил под немецкой оккупацией в годы войны. Однако она заставила его рано повзрослеть - будучи еще ребенком он начал работать, чтобы выжить.

Однажды, его чуть не вывезли в Германию, когда немцы начали отступать, забирая с собой людей и скот. Но спасла смекалка.

«Рано утром я ехал на работу в кузницу, на встречу идет стадо коров. Оказывается, их гнали в Германию вместе с нашими русскими ребятами, женщинами. Один немец подходит ко мне и показывает, мол, иди туда, тоже будешь работать. Я, недолго думая, говорю на немецком: "Я работаю у коменданта". Он услышал и ушел», - вспоминает Полтавцев.

Ветеран вспомнил, как встретил 9 мая в Ростове. По его рассказу в четыре часа утра закричал кто-то из курсантов «Ура, победа!». Тогда выскочили все на улицу в центр города.

«Я смотрю на будки, где прессу продают. Там стоит человек размахивает платком, кричит "Ура!". Обнимаются все, музыка играет, весь город вышел на улицу. Именно в четыре часа утра. Это я запомнил. Очень было эффектно», - поделился заслуженный военный летчик.

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 86 дней. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики рассказывают о своих подвигах и воспоминаниях.

Общество
Германия