Юрист рассказал, как будут делить наследство Маслякова

Адвокат Андрей Алешкин объяснил процесс распределения наследства телеведущего Александра Маслякова. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

Ранее сообщалось, что в Москве открыли наследственное дело после смерти Маслякова и теперь его родственники смогут претендовать на его вещи и имущество.

Комментируя это, Алешкин указал, что наследование может происходить двумя способами: по завещанию или в силу закона. В первом случае распределение будет происходить в соответствии с прописанными условиями.

« Е с л и ж е н а с л е д о в а н и е п р о и с х о д и т п о з а к о н у , т о в п е р в у ю о ч е р е д ь н а с л е д у ю т с у п р у г а , д е т и , б р а т ь я и с е с т р ы — э т о н а с л е д н и к и п е р в о й о ч е р е д и . Е с л и и х н е т , т о п р а в о н а н а с л е д с т в о п е р е х о д и т к р о д и т е л я м . Д а л е е , в с л у ч а е о т с у т с т в и я н а с л е д н и к о в п е р в о й о ч е р е д и , н а с л е д с т в о м о г у т п о л у ч и т ь б о л е е д а л ь н и е р о д с т в е н н и к и , т а к и е к а к д в о ю р о д н ы е б р а т ь я и с е с т р ы . О д н а к о в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в н а с л е д с т в о д е л и т с я с р е д и б л и з к и х р о д с т в е н н и к о в , и е с л и о н и е с т ь , т о д а л ь н е й ш и е п р е т е н д е н т ы н е р а с с м а т р и в а ю т с я » , — с к а з а л о н .

Юрист отметил, что если между наследниками возникнут споры, то дело перейдет в суд, который и решит вопрос распределения имущества Маслякова. Также Алешкин напомнил, что в наследство входят не только движимое и недвижимое имущество, но и интеллектуальные права (долги, патенты, товарные знаки и права на произведения).

Напомним, что Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.