Юрист рассказал, как будут делить наследство Маслякова
Адвокат Андрей Алешкин объяснил процесс распределения наследства телеведущего Александра Маслякова. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам».
Ранее сообщалось, что в Москве открыли наследственное дело после смерти Маслякова и теперь его родственники смогут претендовать на его вещи и имущество.
Комментируя это, Алешкин указал, что наследование может происходить двумя способами: по завещанию или в силу закона. В первом случае распределение будет происходить в соответствии с прописанными условиями.
«Если же наследование происходит по закону, то в первую очередь наследуют супруга, дети, братья и сестры — это наследники первой очереди. Если их нет, то право на наследство переходит к родителям. Далее, в случае отсутствия наследников первой очереди, наследство могут получить более дальние родственники, такие как двоюродные братья и сестры. Однако в большинстве случаев наследство делится среди близких родственников, и если они есть, то дальнейшие претенденты не рассматриваются», — сказал он.
Юрист отметил, что если между наследниками возникнут споры, то дело перейдет в суд, который и решит вопрос распределения имущества Маслякова. Также Алешкин напомнил, что в наследство входят не только движимое и недвижимое имущество, но и интеллектуальные права (долги, патенты, товарные знаки и права на произведения).
Напомним, что Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.