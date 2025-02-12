Раскрыта причина демографической дыры в России

В 2023-2026 годах число родившихся россиян продолжит сокращаться, спрогнозировали власти. Эксперты полагают, что это эхо демографической ямы 90-х годов прошлого столетия. Клинический психолог Дарья Сальникова заявила, что причина демографического кризиса в России заключается в нежелании мужчин брать ответственность и в достигаторских задатках женщин из-за страха незакрытых потребностей.

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— С е й ч а с с о в р е м е н н ы е т е н д е н ц и и и , н а в е р н о е , о т ч а с т и о ч е н ь г р у с т н а я с т а т и с т и к а о т о м , ч т о о к о л о 7 0 п р о ц е н т о в ж е н щ и н о с т а ю т с я б р о ш е н н ы м и с д е т ь м и б е з ж и л п л о щ а д и п о с л е н е с к о л ь к и х л е т б р а к а , б е з р а б о т ы , б е з к а к о г о - т о о б у с т р о й с т в а в ж и з н и и г р а ю т р о л ь . М у ж ч и н ы в о д и н м о м е н т м о г у т з а к р ы т ь д в е р ь , у й т и и н е п о д у м а т ь п р о р е б е н к а — э т о п е ч а л ь н о . Э т о п о д к о в ы в а е т с о в р е м е н н ы х ж е н щ и н о с т а н о в и т ь с я б о л е е с а м о с т о я т е л ь н ы м и , н е з а в и с и м ы м и , — п о я с н и л а о н а .

Она добавила, что неуверенность в мужчине делает женщину чрезмерно сильной, карьеристкой, чтобы она могла закрыть все потребности вне зависимости от поддержки мужчины рядом.

По словам психолога, именно по этой причине не каждая женщина хочет вступать в брак, поскольку в состоянии обеспечить себя всем необходимым. Сальникова подчеркнула, что это огромная причина демографической проблемы в стране.

— Е с л и м ы п о с м о т р и м в п р о ш л о е , т о у в и д и м , ч т о б р а к — э т о н е т о л ь к о л ю б о в ь , н о и к а к и е - т о с о в м е с т н ы е о б я з а т е л ь с т в а , — о б ъ я с н и л а п с и х о л о г в б е с е д е с « Р а д и о 1 » .

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в стране на 30 процентов сократилось количество женщин детородного возраста. А число детей на одну женщину упало с 1,7 до 1,4, хотя нужно минимум 2,1. Уровень рождаемости в России продолжает падать и сейчас приближается к отметкам 2000 года.

Глава направления «Народный фронт. Аналитика» Общероссийского народного фронта Ольга Позднякова заявила, что проекты законов, которые направлены на улучшение демографической ситуации в России, должны быть в первую очередь адресованы именно мужчинам.