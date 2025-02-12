Раскрыта причина демографической дыры в России

Психолог Сальникова раскрыла причину демографической дыры в России
В 2023-2026 годах число родившихся россиян продолжит сокращаться, спрогнозировали власти. Эксперты полагают, что это эхо демографической ямы 90-х годов прошлого столетия. Клинический психолог Дарья Сальникова заявила, что причина демографического кризиса в России заключается в нежелании мужчин брать ответственность и в достигаторских задатках женщин из-за страха незакрытых потребностей.
— Сейчас современные тенденции и, наверное, отчасти очень грустная статистика о том, что около 70 процентов женщин остаются брошенными с детьми без жилплощади после нескольких лет брака, без работы, без какого-то обустройства в жизни играют роль. Мужчины в один момент могут закрыть дверь, уйти и не подумать про ребенка — это печально. Это подковывает современных женщин остановиться более самостоятельными, независимыми, — пояснила она.
Она добавила, что неуверенность в мужчине делает женщину чрезмерно сильной, карьеристкой, чтобы она могла закрыть все потребности вне зависимости от поддержки мужчины рядом.
По словам психолога, именно по этой причине не каждая женщина хочет вступать в брак, поскольку в состоянии обеспечить себя всем необходимым. Сальникова подчеркнула, что это огромная причина демографической проблемы в стране.
— Если мы посмотрим в прошлое, то увидим, что брак — это не только любовь, но и какие-то совместные обязательства, — объяснила психолог в беседе с «Радио 1».
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в стране на 30 процентов сократилось количество женщин детородного возраста. А число детей на одну женщину упало с 1,7 до 1,4, хотя нужно минимум 2,1. Уровень рождаемости в России продолжает падать и сейчас приближается к отметкам 2000 года.
Глава направления «Народный фронт. Аналитика» Общероссийского народного фронта Ольга Позднякова заявила, что проекты законов, которые направлены на улучшение демографической ситуации в России, должны быть в первую очередь адресованы именно мужчинам.