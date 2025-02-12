Ошибку в имени убийцы Пушкина нашли в документах Минкульта
Юрист Юлия Коновалова обнаружила ошибку в документе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), касающемся имени Жоржа Дантеса.
В январе 2023 года, работая над делом, Коновалова искала документы на портале правительства Петербурга. Тогда она случайно заметила в распоряжение КГИОП ошибку: «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э.».
— Глаз зацепился за Эдмона. Я позвонила в музей-квартиру А. С. Пушкина, перечитала документы. А. С. Пушкина ранил на дуэли Жорж Шарль Дантес. Может быть буква «Э» на клавиатуре рядом с буквой «Ж». А может, исполнитель тоже зачитывался романами Дюма, — рассказала Коновалова.
Позже юрист направила запрос в КГИОП с просьбой исправить опечатку. Эксперты признали ошибку в имени Дантеса, однако Минкультуры отметило, что это не является достаточным основанием для внесения исправлений. По словам Коноваловой, существуют два возможных пути решения этой проблемы: либо провести государственную историко-культурную экспертизу, либо получить формальное подтверждение от КГИОП, передает портал 78.ru.
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