Ошибку в имени убийцы Пушкина нашли в документах Минкульта

Юрист Юлия Коновалова обнаружила ошибку в документе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), касающемся имени Жоржа Дантеса.

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В январе 2023 года, работая над делом, Коновалова искала документы на портале правительства Петербурга. Тогда она случайно заметила в распоряжение КГИОП ошибку: «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э.».

— Г л а з з а ц е п и л с я з а Э д м о н а . Я п о з в о н и л а в м у з е й - к в а р т и р у А . С . П у ш к и н а , п е р е ч и т а л а д о к у м е н т ы . А . С . П у ш к и н а р а н и л н а д у э л и Жорж Шарль Дантес. Может быть буква «Э» на клавиатуре рядом с буквой «Ж». А может, исполнитель тоже зачитывался романами Дюма, — рассказала Коновалова.

Позже юрист направила запрос в КГИОП с просьбой исправить опечатку. Эксперты признали ошибку в имени Дантеса, однако Минкультуры отметило, что это не является достаточным основанием для внесения исправлений. По словам Коноваловой, существуют два возможных пути решения этой проблемы: либо провести государственную историко-культурную экспертизу, либо получить формальное подтверждение от КГИОП, передает портал 78.ru.

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