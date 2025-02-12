Телеведущий Владимир Соловьёв стал мастером спорта по стрельбе

Телеведущий Владимир Соловьёв стал мастером спорта по практической стрельбе.

Телеведущий Соловьев стал мастером спорта по стрельбе
© РИА Новости

Об этом сообщил министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«Поздравляю Владимира Соловьёва с присвоением звания мастера спорта России по практической стрельбе», — написал он в Telegram, прикрепив фото журналиста, который держит в руках документ, удостоверяющий его новое звание.

Ранее на сайте финансируемого Киевом Украинского института национальной памяти обнаружены выпуски российского журналиста Владимира Соловьёва и исторические лекции экс-министра культуры Владимира Мединского.

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