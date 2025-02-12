Телеведущий Владимир Соловьёв стал мастером спорта по стрельбе
Телеведущий Владимир Соловьёв стал мастером спорта по практической стрельбе.
Об этом сообщил министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.
«Поздравляю Владимира Соловьёва с присвоением звания мастера спорта России по практической стрельбе», — написал он в Telegram, прикрепив фото журналиста, который держит в руках документ, удостоверяющий его новое звание.
Ранее на сайте финансируемого Киевом Украинского института национальной памяти обнаружены выпуски российского журналиста Владимира Соловьёва и исторические лекции экс-министра культуры Владимира Мединского.