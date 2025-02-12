Книжная палата раскрыла самых издаваемых авторов 2024 года

Список возглавила писательница в жанре молодёжных романов Анна Джейн. Она занимает лидирующую позицию второй год подряд. На втором месте Фёдор Достоевский. В тройку также вошёл Михаил Булгаков, прежде признанный одним из самых продаваемых писателей прошедшего года.

В топ-10 также Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой. Кроме того, в перечне Джордж Оруэлл и Стивен Кинг.

Количество изданных в России книг и брошюр по итогам 2024 года выросло на 7% относительно 2023-го и составило 103 тыс. печатных единиц. Параллельно с этим тиражи увеличились на 10% — до 370 млн экземпляров.