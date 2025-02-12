Основатель похоронного бюро Костылева назвал цену гроба Олега Стриженова

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили в роскошном гробу стоимостью несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщила Екатерина Костылева, основатель похоронного бюро «Благо» из Самары.

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Она отметила, что это был элитный двухкрышечный гроб итальянского производства, стоимость которого начиналась от 230 тысяч рублей.

— В е л и ч е с т в е н н ы й л а к и р о в а н н ы й г р о б о т и т а л ь я н с к и х м а с т е р о в . И з н у т р и о н о б и т п р е м и а л ь н о й т к а н ь ю ц в е т а а й в о р и . О т п о л и р о в а н и п о к р ы т т е м н ы м л а к о м , п о д ч е р к и в а ю щ и м ц в е т н а т у р а л ь н о г о д е р е в а , — п р и в о д и т е е с л о в а URA.ru.

Прощание с народным артистом СССР состоялось в храме Святителя Николая. На церемонии присутствовали его близкие, друзья и знаменитости, среди которых были сын Александр и его жена Екатерина Стриженовы, телеведущие Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Елена Малышева и народная артистка РСФСР Лариса Лужина, передает Telegram-канал.Стриженов скончался в возрасте 95 лет 9 февраля.

Незадолго до этого у него произошел ишемический инсульт или инфаркт головного мозга. После смерти сообщалось, что вероятной причиной смерти Стриженова стали его последствия.