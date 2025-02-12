Основатель похоронного бюро Костылева назвал цену гроба Олега Стриженова
Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили в роскошном гробу стоимостью несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщила Екатерина Костылева, основатель похоронного бюро «Благо» из Самары.
Она отметила, что это был элитный двухкрышечный гроб итальянского производства, стоимость которого начиналась от 230 тысяч рублей.
— Величественный лакированный гроб от итальянских мастеров. Изнутри он обит премиальной тканью цвета айвори. Отполирован и покрыт темным лаком, подчеркивающим цвет натурального дерева, — приводит ее слова URA.ru.
Прощание с народным артистом СССР состоялось в храме Святителя Николая. На церемонии присутствовали его близкие, друзья и знаменитости, среди которых были сын Александр и его жена Екатерина Стриженовы, телеведущие Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Елена Малышева и народная артистка РСФСР Лариса Лужина, передает Telegram-канал.Стриженов скончался в возрасте 95 лет 9 февраля.
Незадолго до этого у него произошел ишемический инсульт или инфаркт головного мозга. После смерти сообщалось, что вероятной причиной смерти Стриженова стали его последствия.