Одинцовская епархия не будет наказывать священника за вопросы патриарху Кириллу
Одинцовская епархия не собирается наказывать иерея Алексея Шляпина за его вопросы к патриарху Кириллу в ходе епархиального собрания Московской митрополии.
Глава отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Одинцовской епархии Илия Лукьянов охарактеризовал распространившуюся в интернете информацию как вырванную из контекста. В то же время он признал, что Шляпин «сморозил нелепость».
— В любом случае здесь нет никакого канонического нарушения со стороны священника, поэтому поговорить с ним — поговорят, такая назидательная беседа, но не более того, — приводит его слова издание «Подъем».
Лукьянов выразил надежду на размещение развернутой информации о собрании на сайте патриархии, так как ответ патриарха был более детальным, чем тот отрывок, который стал вирусным в сети.
Разговор между патриархом Кириллом и священником Алексеем Шляпиным из Можайска состоялся во время епархиального собрания Московской митрополии. В ходе обсуждения Шляпин высказался о главной миссии священнослужителей, подчеркнув, что их долг — вести людей в Царство Небесное, а не заниматься патриотизмом. Патриарх отреагировал на его слова, сказав, что Шляпин, возможно, родом с Западной Украины.