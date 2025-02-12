Одинцовская епархия не будет наказывать священника за вопросы патриарху Кириллу

Одинцовская епархия не собирается наказывать иерея Алексея Шляпина за его вопросы к патриарху Кириллу в ходе епархиального собрания Московской митрополии.

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Глава отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Одинцовской епархии Илия Лукьянов охарактеризовал распространившуюся в интернете информацию как вырванную из контекста. В то же время он признал, что Шляпин «сморозил нелепость».

— В л ю б о м с л у ч а е з д е с ь н е т н и к а к о г о к а н о н и ч е с к о г о н а р у ш е н и я с о с т о р о н ы с в я щ е н н и к а , п о э т о м у п о г о в о р и т ь с н и м — п о г о в о р я т , т а к а я н а з и д а т е л ь н а я б е с е д а , н о н е б о л е е т о г о , — п р и в о д и т е г о с л о в а и з д а н и е «Подъем».

Лукьянов выразил надежду на размещение развернутой информации о собрании на сайте патриархии, так как ответ патриарха был более детальным, чем тот отрывок, который стал вирусным в сети.

Разговор между патриархом Кириллом и священником Алексеем Шляпиным из Можайска состоялся во время епархиального собрания Московской митрополии. В ходе обсуждения Шляпин высказался о главной миссии священнослужителей, подчеркнув, что их долг — вести людей в Царство Небесное, а не заниматься патриотизмом. Патриарх отреагировал на его слова, сказав, что Шляпин, возможно, родом с Западной Украины.