Гузеева, Якубович и Малышева: кто пришел проститься с Олегом Стриженовым

Звезду советского кино Олега Стриженова проводили в последний путь в храме Святителя Николая на Трех Горах в Пресненском районе. Гроб с телом народного артиста СССР вынесли под аплодисменты.

Проститься с актером пришли его родственники, коллеги и поклонники. Среди пришедших оказались Леонид Якубович и Лариса Гузеева, Лариса Лужина и Елена Малышева. Их встречали сын артиста Александр Стриженов с женой Екатериной. Похоронят мэтра советского кино на Троекуровском кладбище.

Олег Стриженов умер 9 февраля на 96-м году жизни. За пару дней до этого с подозрением на инсульт его доставили в больницу.

Народный артист СССР родился 10 августа 1929 года в Благовещенске в семье военного. В 1935-м вместе с родителями перебрался в Москву. После окончания театрального училища имени Щукина служил в театрах в Эстонской ССР, затем в Ленинграде и Москве.

Стриженов исполнил более 30 ролей в кино, участвовал во множестве театральных постановок. Трижды был женат: от первой супруги у него была дочь Наталья (умерла в 2003 году). Вторая жена, Любовь Стриженова, умерла в июле прошлого года. От нее у Стриженова есть сын Александр. Третьей супруге народного артиста, Лионелле Стриженовой, сейчас 86 лет.