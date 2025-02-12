Гузеева, Якубович и Малышева: кто пришел проститься с Олегом Стриженовым

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Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова с дочками на церемонии прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, 12 февраля 2025 года
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Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова с дочками на церемонии прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, 12 февраля 2025 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, 12 февраля 2025 года
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Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, 12 февраля 2025 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Актеры Екатерина Стриженова и Александр Стриженов у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года
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Актеры Екатерина Стриженова и Александр Стриженов у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года 
© Евгений Мессман/ТАСС
Актер Владимир Соловьев у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года
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Актер Владимир Соловьев у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года 
© Евгений Мессман/ТАСС

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Актриса Лариса Гузеева на церемонии прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, 12 февраля 2025 года
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Актриса Лариса Гузеева на церемонии прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, 12 февраля 2025 года 
© Евгений Мессман/ТАСС
Актриса Лариса Лужина у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года
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Актриса Лариса Лужина у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года 
© Евгений Мессман/ТАСС
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года
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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года 
© Евгений Мессман/ТАСС
Телеведущая Елена Малышева у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года
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Телеведущая Елена Малышева у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года 
© Евгений Мессман/ТАСС
Режиссер, телеведущий Александр Олейников у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года
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Режиссер, телеведущий Александр Олейников у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года 
© Евгений Мессман/ТАСС

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Актер и телеведущий Леонид Якубович у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года
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Актер и телеведущий Леонид Якубович у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года 
© Евгений Мессман/ТАСС
Актеры Екатерина Стриженова и Александр Стриженов у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года
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Актеры Екатерина Стриженова и Александр Стриженов у Храма Святителя Николая во время прощания с актером Олегом Стриженовым, 12 февраля 2025 года 
© Евгений Мессман/ТАСС
Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, 12 февраля 2025 года
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Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, 12 февраля 2025 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Вынос гроба на церемонии прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, 12 февраля 2025 года
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Вынос гроба на церемонии прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, 12 февраля 2025 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Звезду советского кино Олега Стриженова проводили в последний путь в храме Святителя Николая на Трех Горах в Пресненском районе. Гроб с телом народного артиста СССР вынесли под аплодисменты.

Проститься с актером пришли его родственники, коллеги и поклонники. Среди пришедших оказались Леонид Якубович и Лариса Гузеева, Лариса Лужина и Елена Малышева. Их встречали сын артиста Александр Стриженов с женой Екатериной. Похоронят мэтра советского кино на Троекуровском кладбище.

Олег Стриженов умер 9 февраля на 96-м году жизни. За пару дней до этого с подозрением на инсульт его доставили в больницу.

Народный артист СССР родился 10 августа 1929 года в Благовещенске в семье военного. В 1935-м вместе с родителями перебрался в Москву. После окончания театрального училища имени Щукина служил в театрах в Эстонской ССР, затем в Ленинграде и Москве.

Стриженов исполнил более 30 ролей в кино, участвовал во множестве театральных постановок. Трижды был женат: от первой супруги у него была дочь Наталья (умерла в 2003 году). Вторая жена, Любовь Стриженова, умерла в июле прошлого года. От нее у Стриженова есть сын Александр. Третьей супруге народного артиста, Лионелле Стриженовой, сейчас 86 лет.

Общество
Фото
Любовь Стриженова
Олег Стриженов
Лариса Лужина
Александр Стриженов
Леонид Якубович
Лариса Гузеева
Елена Малышева
Москва
Благовещенск
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