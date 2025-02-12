Легендарного актера Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище

Легендарного актера Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилой артистки Анастасии Заворотнюк. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил Shot.

Прощание с народным артистом СССР состоялось в храме Святителя Николая. На церемонии присутствовали его близкие, друзья и знаменитости, среди которых были сын Александр и его жена Екатерина Стриженовы, телеведущие Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Елена Малышева и народная артистка РСФСР Лариса Лужина, передает Telegram-канал.

Стриженов скончался в возрасте 95 лет 9 февраля. Незадолго до этого у него произошел ишемический инсульт или инфаркт головного мозга. Тогда появилась информация, что артисту понадобилась срочная госпитализация. Врачам удалось стабилизировать его состояние, он находился под медицинским наблюдением в течение месяца.

Позднее сын актера Александр Стриженов сообщил, что с его отцом все в порядке. Кроме того, на следующий день жена Олега Стриженова Лионелла сообщила, что Стриженов проходил в больнице плановое обследование и чувствует себя хорошо.