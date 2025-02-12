Патриарх Кирилл высмеял священника за слова о приоритете веры над патриотизмом

Патриарх Кирилл высмеял священника, который сказал, что «церковь должна вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься». Об этом сообщает Baza.

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Во время епархиального собрания Московской митрополии состоялся разговор между патриархом Кириллом и священником Алексеем Шляпиным из Можайска. В ходе обсуждения Шляпин высказался о главной миссии священнослужителей, подчеркнув, что их долг — вести людей в Царство Небесное, а не заниматься патриотизмом. Патриарх отреагировал на его слова, сказав, что Шляпин, возможно, родом с Западной Украины.

— В о т э т о з д о р о в о , д а ? П е р в ы й р а з т а к о е с л ы ш у ! В ы , б а т ю ш к а , н е и з З а п а д н о й У к р а и н ы , с л у ч а й н о ? И д и т е , с я д ь т е и с е р ь ё з н о п о д у м а й т е о б о в с ё м т о м , ч т о в ы с е й ч а с т у т л я п н у л и , —

После этого высказывания зал начал смеяться и аплодировать, передает Telegram-канал.

До этого патриарх заявил, что священникам нужно бороться с возрождением неоязычества в зоне проведения спецоперации на Украине. Он также раскритиковал распространение языческих обрядов и талисманов у российских бойцов, усомнившись в пользе таких предметов. Обряды для защиты военнослужащих глава Русской православной церкви назвал дикими и псевдотрадиционными.