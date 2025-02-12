Патриарх Кирилл высмеял священника за слова о приоритете веры над патриотизмом
Патриарх Кирилл высмеял священника, который сказал, что «церковь должна вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься». Об этом сообщает Baza.
Во время епархиального собрания Московской митрополии состоялся разговор между патриархом Кириллом и священником Алексеем Шляпиным из Можайска. В ходе обсуждения Шляпин высказался о главной миссии священнослужителей, подчеркнув, что их долг — вести людей в Царство Небесное, а не заниматься патриотизмом. Патриарх отреагировал на его слова, сказав, что Шляпин, возможно, родом с Западной Украины.
— Вот это здорово, да? Первый раз такое слышу! Вы, батюшка, не из Западной Украины, случайно? Идите, сядьте и серьёзно подумайте обо всём том, что вы сейчас тут ляпнули, —
После этого высказывания зал начал смеяться и аплодировать, передает Telegram-канал.
До этого патриарх заявил, что священникам нужно бороться с возрождением неоязычества в зоне проведения спецоперации на Украине. Он также раскритиковал распространение языческих обрядов и талисманов у российских бойцов, усомнившись в пользе таких предметов. Обряды для защиты военнослужащих глава Русской православной церкви назвал дикими и псевдотрадиционными.