Экс-возлюбленная блогера Рашида Алиева рассказала, как он лишил ее глаза
Медиаменеджер Ксения Душанова состояла в отношениях с блогером Рашидом Алиевым, который оказался крайне ревнивым. Со временем его поведение стало агрессивным, и мужчина начал поднимать на нее руку.
Изначально их роман развивался красиво: Алиев настойчиво ухаживал за девушкой, дарил цветы и был внимателен. Однако позже стал ревновать к работе, где ей приходилось общаться с мужчинами. Однажды, обнаружив старую переписку Душановой с клиентом, он жестоко избил ее. Врачебное обследование выявило многочисленные ушибы внутренних органов.
Душанова решила уйти, но Алиев не остановился. Однажды он пробрался к ней в квартиру, где напал на нее и нанес тяжелые травмы, включая повреждение глаза. Врачи пытались спасти зрение, но безуспешно. Сейчас Душанова активно борется за права женщин, а Алиев находится под следствием.
— Он бил меня и тыкал в глаз ключом зажигания до тех пор, пока я не отключилась. Итог: переломанные ребра, нос, рука, проломленный череп и травма глаза. Но я осталась живаи больше не дам никому молчать o насилии! Мы, женщины, достойны быть счастливыми, — написала девушка в своем личном блоге.
Похожая история была в 2017 году с другим блогером — Маргаритой Грачевой. Ее супруг Дмитрий увез женщину в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Мужчина пытал ее полтора часа, а после доставил в больницу и сдался полиции. Известно, что Грачев готовился к расправе над женой заранее: специально купил топор, жгуты и узнавал, сколько времени можно держать человека с подобными травмами в сознании.