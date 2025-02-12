Экс-возлюбленная блогера Рашида Алиева рассказала, как он лишил ее глаза

Медиаменеджер Ксения Душанова состояла в отношениях с блогером Рашидом Алиевым, который оказался крайне ревнивым. Со временем его поведение стало агрессивным, и мужчина начал поднимать на нее руку.

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Изначально их роман развивался красиво: Алиев настойчиво ухаживал за девушкой, дарил цветы и был внимателен. Однако позже стал ревновать к работе, где ей приходилось общаться с мужчинами. Однажды, обнаружив старую переписку Душановой с клиентом, он жестоко избил ее. Врачебное обследование выявило многочисленные ушибы внутренних органов.

Душанова решила уйти, но Алиев не остановился. Однажды он пробрался к ней в квартиру, где напал на нее и нанес тяжелые травмы, включая повреждение глаза. Врачи пытались спасти зрение, но безуспешно. Сейчас Душанова активно борется за права женщин, а Алиев находится под следствием.

— О н б и л м е н я и т ы к а л в г л а з к л ю ч о м з а ж и г а н и я д о т е х п о р , п о к а я н е о т к л ю ч и л а с ь . И т о г : п е р е л о м а н н ы е р е б р а , н о с , р у к а , п р о л о м л е н н ы й ч е р е п и т р а в м а г л а з а . Н о я о с т а л а с ь ж и в а и б о л ь ш е н е д а м н и к о м у м о л ч а т ь o н а с и л и и ! М ы , ж е н щ и н ы , д о с т о й н ы б ы т ь с ч а с т л и в ы м и , — н а п и с а л а д е в у ш к а в с в о е м л и ч н о м б л о г е .

Похожая история была в 2017 году с другим блогером — Маргаритой Грачевой. Ее супруг Дмитрий увез женщину в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Мужчина пытал ее полтора часа, а после доставил в больницу и сдался полиции. Известно, что Грачев готовился к расправе над женой заранее: специально купил топор, жгуты и узнавал, сколько времени можно держать человека с подобными травмами в сознании.