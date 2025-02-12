Госдума в первом чтении приняла проект об изменении процедуры сдачи ОГЭ

В ходе пленарного заседания Государственной Думы был рассмотрен и принят в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность сдавать ОГЭ только по двум предметам — русскому языку и математике — в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Тюменская области, а также в Республике Северная Осетия. Об этом сообщает РИА Новости.

В проекте закона предлагается ввести специальный регламент для проведения ОГЭ и приема на программы среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти регионах России. Чтобы получить аттестат, необходимо будет сдать ОГЭ только по двум предметам — русскому языку и математике. Ранее требовалось сдать экзамены по четырем предметам.

Авторы инициативы подчеркивают, что документ также предусматривает тестирование новой системы приема студентов на программы среднего профессионального образования за счет региональных и местных бюджетов. При этом органы государственной власти субъектов РФ, ответственные за управление в сфере образования, получают право устанавливать такой порядок.

Ранее «Известия» сообщили, что руководитель отдела поискового маркетинга «Профи.ру» Мария Сафонова заявила о возможном росте цен на услуги репетиторов. По ее словам, стоимость занятий по русскому языку, математике и иностранным языкам может увеличиться на 10–15% в год.