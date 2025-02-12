Актриса Лариса Лужина заявила, что Стриженов был замкнутым человеком

Актриса Лариса Лужина призналась в беседе с NEWS.ru, что запомнила коллегу Олега Стриженова как красивого мужчину и очень талантливого артиста.

Лариса Лужина рассказала, каким ей запомнился Олег Стриженов
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По словам Лужиной, у Стриженова была своя индивидуальность и чувство собственного достоинства. Она назвала актера непростым, самодостаточным и замкнутым человеком.

«Такой не распахнут, непросто, не рубаха-парень. Такой достаточно замкнутый человек со своими взглядами на жизнь. Очень правдивый, честный. Говорил всегда правду-матку в глаза, как говорится, никого не боялся», поделилась артистка.

Лужина призналась, что ощущала от него чувство долга как гражданина своей страны. Актриса добавила, что Стриженов был гениальным артистом, за плечами которого много интересных и запоминающихся ролей. Она уверена, что зрители и следующее поколение надолго запомнят.

«Вся эта плеяда Смоктуновский, Тихонов, Стриженов Олег… Брат его — они все были очень высокого класса артисты. Понимаете, уходят глыбы советского кино», — рассказала актриса.

Народного артиста СССР Олега Стриженова не стало 10 февраля. За несколько дней СМИ сообщали, что у актера случился инфаркт головного мозга. Источник ТАСС тогда опроверг диагноз, но подтвердил госпитализацию.

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