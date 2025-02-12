Лариса Лужина рассказала, каким ей запомнился Олег Стриженов

Актриса Лариса Лужина призналась в беседе с NEWS.ru, что запомнила коллегу Олега Стриженова как красивого мужчину и очень талантливого артиста.

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По словам Лужиной, у Стриженова была своя индивидуальность и чувство собственного достоинства. Она назвала актера непростым, самодостаточным и замкнутым человеком.

« Т а к о й н е р а с п а х н у т , н е п р о с т о , н е р у б а х а - п а р е н ь . Т а к о й д о с т а т о ч н о з а м к н у т ы й ч е л о в е к с о с в о и м и в з г л я д а м и н а ж и з н ь . О ч е н ь п р а в д и в ы й , ч е с т н ы й . Г о в о р и л в с е г д а п р а в д у - м а т к у в г л а з а , к а к г о в о р и т с я , н и к о г о н е б о я л с я » , — п о д е л и л а с ь а р т и с т к а .

Лужина призналась, что ощущала от него чувство долга как гражданина своей страны. Актриса добавила, что Стриженов был гениальным артистом, за плечами которого много интересных и запоминающихся ролей. Она уверена, что зрители и следующее поколение надолго запомнят.

« В с я э т а п л е я д а — С м о к т у н о в с к и й , Т и х о н о в , Стриженов Олег… Брат его — они все были очень высокого класса артисты. Понимаете, уходят глыбы советского кино», — рассказала актриса.

Народного артиста СССР Олега Стриженова не стало 10 февраля. За несколько дней СМИ сообщали, что у актера случился инфаркт головного мозга. Источник ТАСС тогда опроверг диагноз, но подтвердил госпитализацию.