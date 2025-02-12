Запасы лития и титана находятся на освобожденной территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом стало известно со слов главы республики Дениса Пушилина в рамках программы «Соловьев Live», его слова приводит ТАСС.

В интервью Fox News американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее 300-350 миллиардов долларов. Взамен на потраченные средства он потребовал от Киева доступа к запасам редкоземельных металлов. Ранее Зеленский предлагал американской стороне полезные ископаемые в новых регионах России. Он отметил, что если недра останутся под контролем России, то «туда зайдут другие страны, другие компании».

Трампу сообщили неприятные новости о редкоземельных ресурсах на Украине

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, основные запасы лития и титана уже находятся под контролем России. Однако к разработкам этих месторождений еще не приступили, так как в первую очередь необходимо разминировать территорию.