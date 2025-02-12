Названы попавшие под «барометрический удар» города

Жители нескольких городов центральной России испытывают сильную головную боль, вялость и даже теряют сознание из-за влияния азиатского антициклона. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, под "барометрический удар" попали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Калуга и Владимир. Люди из этих населенных пунктов стали чаще вызывать скорую. Особенно тяжело, как уточняется, метеозависимым. У них начинается мигрень и поднимается давление.

При перепадах атмосферного давления рекомендуется пить больше воды, отдыхать, отказаться от физических нагрузок и принимать лекарства, прописанные доктором.

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До этого врач объяснила, что мигрень можно отличить от обычной головной боли по проявлениям фотофобии и тошноты. Приступ мигрени сопровождается фоно-, фотофобией, тошнотой, редко рвотой, отметила она. Такой приступ характеризуется высокоинтенсивной, чаще односторонней, пульсирующей головной болью. Головная боль при мигрени, помимо прочего, усиливается при физических нагрузках. Мигрень изучается на протяжении 50 лет, но механизм ее возникновения до конца не раскрыт.