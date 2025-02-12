Россиянка заказала торт и нашла в нем человеческие зубы

В Сургуте женщина заказала доставку торта и нашла в нем три человеческих зуба. Об этом она сообщила на странице «Черный список Сургут» во «ВКонтакте».

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Жительница российского города через доставку заказала торт Прага из местного супермаркета. В одном из его кусков оказались три зуба, скрепленные между собой.

« В ч е р а с с е м ь е й р е ш и л и п о к у ш а т ь и в о д н о м и з к у с о ч к о в м ы о б н а р у ж и л и с е к т о р п р и з н а б а р а б а н е ( 3 з у б а в п о д а р о к ) . Н а п и с а л и в п о д д е р ж к у , н о н о р м а л ь н о г о о т в е т а т а к и н е у в и д е л а » , — з а м е т и л а о н а .

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Муравленко женщина нашла в детском пюре с яблоком, черникой и печеньем мертвую мышь. В компании посоветовали россиянке обратиться на горячую линию организации и выяснить обстоятельства инцидента.