Топ-менеджер Rambler&Co предложил создать общие протоколы кибербезопасности для платформ и их пользователей
Андрей Цыпер считает, что только общими усилиями российских интернет-компаний можно справиться с угрозой мошенников
11 февраля 2025 года в Москве состоялось заседания комиссии РОЦИТ по новым медиа на тему «Сделано в России»: работа собственных ресурсов и выбор пользователей». Обсуждение было приурочено ко Дню безопасного Интернета, поэтому ключевой акцент спикеры сделали том, как оградить пользователей от утечек данных и угрозы мошенников.
Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер заявил, что, несмотря на большое количество инициатив по информированию населения о безопасности на всех интернет-площадках, этого всё равно недостаточно.
Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:
«В текущей ситуации положительный момент в том, что идет активный рост аудиторий платформ, которые созданы в России, хранят данные внутри страны и ориентированы на интересы своих пользователей. При этом под пользователями я имею в виду как блогеров, так и профессиональных создателей контента, как издания Rambler&Co. Как медиаплатформа мы стремимся к максимальным знаниям своей аудитории. Это желание связано с тем, чтобы обеспечивать их качественным релевантным контентом и для создания персонализированных предложений, соответствующих их интересам. Также это помогает нам эффективно защищать пользователей от актуальных угроз, таких как мошенничество, формы которого различаются в зависимости от возрастных сегментов – для детей это могут быть одни схемы, для взрослых – другие. В связи с этим наша цель, не просто информирование, а создание общедоступных и эффективных инструментов для борьбы с мошенниками, полезных как для частных лиц, так и для крупных компаний».
Среди главных проблем информационной безопасности эксперты РОЦИТ назвали высокую подготовку киберпреступников и их бизнес-подход к своей деятельности. Например, в расследовании «Ленты.ру» (входит в Rambler&Co) о мошеннических колл-центрах описывается, как инфраструктуру для обмана россиян продают буквально «под ключ» как готовый сервис. По итогам работы комиссии по новым медиа, владельцы крупных СМИ и платформ пришли к мнению, что только совместное партнёрство в сфере кибербезопасности позволит сделать отечественные ресурсы безопасным пространством.
Модератором обсуждения выступил Антон Горелкин, председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи. Среди спикеров: генеральный директор социальной сети LOOKY Анна Баринова, основатель деловой социальной сети TenChat и группы компаний ВБЦ Семен Теняев, директор по работе с контентом RUTUBE Илья Емелин, директор Центра по обеспечению прав молодёжи в цифровом пространстве МГЮА Дмитрий Гуляев, заместитель генерального директора «Кибердома» Александра Шадюк, журналист и блогер Илья Гогуа и другие медиаэксперты.