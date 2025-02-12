Топ-менеджер Rambler&Co предложил создать общие протоколы кибербезопасности для платформ и их пользователей

Андрей Цыпер считает, что только общими усилиями российских интернет-компаний можно справиться с угрозой мошенников

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11 февраля 2025 года в Москве состоялось заседания комиссии РОЦИТ по новым медиа на тему «Сделано в России»: работа собственных ресурсов и выбор пользователей». Обсуждение было приурочено ко Дню безопасного Интернета, поэтому ключевой акцент спикеры сделали том, как оградить пользователей от утечек данных и угрозы мошенников.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер заявил, что, несмотря на большое количество инициатив по информированию населения о безопасности на всех интернет-площадках, этого всё равно недостаточно.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

« В т е к у щ е й с и т у а ц и и п о л о ж и т е л ь н ы й м о м е н т в т о м , ч т о и д е т а к т и в н ы й р о с т а у д и т о р и й п л а т ф о р м , к о т о р ы е с о з д а н ы в Р о с с и и , х р а н я т д а н н ы е в н у т р и с т р а н ы и о р и е н т и р о в а н ы н а и н т е р е с ы с в о и х п о л ь з о в а т е л е й . П р и э т о м п о д п о л ь з о в а т е л я м и я и м е ю в в и д у к а к б л о г е р о в , т а к и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х с о з д а т е л е й к о н т е н т а , к а к и з д а н и я R a m b l e r & C o . К а к м е д и а п л а т ф о р м а м ы с т р е м и м с я к м а к с и м а л ь н ы м з н а н и я м с в о е й а у д и т о р и и . Э т о ж е л а н и е с в я з а н о с т е м , ч т о б ы о б е с п е ч и в а т ь и х к а ч е с т в е н н ы м р е л е в а н т н ы м к о н т е н т о м и д л я с о з д а н и я п е р с о н а л и з и р о в а н н ы х п р е д л о ж е н и й , с о о т в е т с т в у ю щ и х и х и н т е р е с а м . Т а к ж е э т о п о м о г а е т н а м э ф ф е к т и в н о з а щ и щ а т ь п о л ь з о в а т е л е й о т а к т у а л ь н ы х у г р о з , т а к и х к а к м о ш е н н и ч е с т в о , ф о р м ы к о т о р о г о р а з л и ч а ю т с я в з а в и с и м о с т и о т в о з р а с т н ы х с е г м е н т о в – д л я д е т е й э т о м о г у т б ы т ь о д н и с х е м ы , д л я в з р о с л ы х – д р у г и е . В с в я з и с э т и м н а ш а ц е л ь , н е п р о с т о и н ф о р м и р о в а н и е , а с о з д а н и е о б щ е д о с т у п н ы х и э ф ф е к т и в н ы х и н с т р у м е н т о в д л я б о р ь б ы с м о ш е н н и к а м и , п о л е з н ы х к а к д л я ч а с т н ы х л и ц , т а к и д л я к р у п н ы х к о м п а н и й » .

Среди главных проблем информационной безопасности эксперты РОЦИТ назвали высокую подготовку киберпреступников и их бизнес-подход к своей деятельности. Например, в расследовании «Ленты.ру» (входит в Rambler&Co) о мошеннических колл-центрах описывается, как инфраструктуру для обмана россиян продают буквально «под ключ» как готовый сервис. По итогам работы комиссии по новым медиа, владельцы крупных СМИ и платформ пришли к мнению, что только совместное партнёрство в сфере кибербезопасности позволит сделать отечественные ресурсы безопасным пространством.

Модератором обсуждения выступил Антон Горелкин, председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи. Среди спикеров: генеральный директор социальной сети LOOKY Анна Баринова, основатель деловой социальной сети TenChat и группы компаний ВБЦ Семен Теняев, директор по работе с контентом RUTUBE Илья Емелин, директор Центра по обеспечению прав молодёжи в цифровом пространстве МГЮА Дмитрий Гуляев, заместитель генерального директора «Кибердома» Александра Шадюк, журналист и блогер Илья Гогуа и другие медиаэксперты.