Дети главного раввина России и раввина Одессы сыграют свадьбу

Дети главного раввина России Берла Лазара и главного раввина украинской Одессы Авраама Вольфа — Ривка и Шолем — сыграют свадьбу в Израиле. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РИА Новости.

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По информации издания, дочь Лазара и сын Вольфа женятся сегодня, 12 февраля. Кто приглашен на свадьбу детей раввинов, неизвестно.

Как отмечает портал РИАМО, Авраам Вольф известен антироссийской позицией.

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Известно, что в 2014 году Вольф встречался с представителем движения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация), и тот предлагал раввину покровительство и защиту.