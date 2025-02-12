Водителя, перевозившего на крыше совокуплявшихся енотов, оштрафовали в Сочи

Сотрудники ГАИ в Сочи наложили штраф на водителя, который перевозил на крыше своей машины спаривающихся енотов.

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Как сообщил в среду, 12 февраля, Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, во время транспортировки животные не получили травм.

— Автоинспекторы остановили нарушителя в Центральном районе Сочи и доставили в отдел полиции. Установлено, что животных он перевозил по просьбе своего знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы они не испортили салон, — уточняется в сообщении ведомства.

К административной ответственности водителя привлекли сотрудники местной Госавтоинспекции, сообщается в канале.

Очевидцы запечатлели момент взаимодействия енотов и поделились кадрами в сети. Съемку вел пассажир другого автомобиля, следовавшего за такси. В салоне находились несколько молодых людей, которые, заметив происходящее на крыше, попросили водителя ускорить движение, чтобы предупредить таксиста о ситуации.

Также недавно в Италии произошел необычный инцидент с участием животного. Кот сумел проникнуть на борт самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair, готовящегося к вылету из Рима, и на два дня приостановил его полеты. Незваный гость покинул самолет лишь через два дня, после чего рейс был успешно выполнен.