В Госдуме рассказали россиянам о малоизвестных выплатах и способах их получения

Россияне могут получить налоговый вычет за занятие спортом, напомнила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Этот и другие малоизвестные выплаты и способы их получения депутат перечислила в беседе с «Лентой.ру».

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Парламентарий отметила, что россияне, которые платят НДФЛ, могут вернуть налоговый вычет.

« Н а п р и м е р , м о ж н о з а н и м а т ь с я с п о р т о м с а м о с т о я т е л ь н о и у в л е ч ь с п о р т о м д е т е й . П р и э т о м п о л у ч и т ь н а л о г о в ы й в ы ч е т и з н а л о г а н а д о х о д ы ф и з и ч е с к и х л и ц н а з а н я т и е с п о р т о м . В а ж н о , ч т о б ы д о г о в о р б ы л о ф о р м л е н о ф и ц и а л ь н о » , — р а с с к а з а л а Б е с с а р а б .

Также налоговый вычет можно получить на благотворительность, на обучение, на лечение и покупку лекарств, на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни и на накопительную часть пенсии.

К р о м е т о г о , л ю д и , к а к п р а в и л о , н е з н а ю т , ч т о и з м а т е р и н с к о г о с е м е й н о г о к а п и т а л а м о ж н о о п л а ч и в а т ь д о п о л н и т е л ь н о е о б р а з о в а н и е р е б е н к а . П р и ч е м э т о м о ж е т б ы т ь п о х о д в с е к ц и ю , м о г у т б ы т ь з а н я т и я б а л е т о м , м о г у т б ы т ь п р о с т о з а н я т и я в д е т с к о м с а д у и н е в а ж н о ч а с т н ы й л и э т о д е т с к и й с а д и к и л и г о с у д а р с т в е н н ы й Светлана Бессараб член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Бессараб добавила, что россияне часто не знают про возможность получения компенсации.

« Э т о к о м п е н с а ц и я н а у с л у г и ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о х о з я й с т в а , к о м п е н с а ц и я з а п р о е з д , в т о м ч и с л е п р и г о р о д н ы м ж е л е з н о д о р о ж н ы м т р а н с п о р т о м . К а к п р а в и л о , э т о р е г и о н а л ь н ы е л ь г о т ы . Н у ж н о в н и м а т е л ь н о з а й т и н а с а й т с в о е г о о т д е л е н и я с о ц и а л ь н о г о ф о н д а и и з у ч и т ь э т о т в о п р о с . Д о с и х п о р д е й с т в у е т и н е б у д е т у с т р а н е н а , п о т о м у ч т о н а ш е с т а р ш е е п о к о л е н и е д о с и х п о р э т и м п о л ь з у ю т с я , к о м п е н с а ц и я з а п о л ь з о в а н и е т е л е ф о н н о й с в я з ь ю . Т о й с а м о й с т а ц и о н а р н о й с в я з ь ю , к о г д а т е л е ф о н д о м а ш н и й » , — п е р е ч и с л и л а о н а .

С 2025 года в России начал действовать семейный налоговый вычет, отметила Бессараб. Депутат объяснила, что на сегодняшний день работающие родители, имеющие двух и более несовершеннолетних детей или детей, продолжающие обучение по очной форме, накапливают соответствующую сумму.

Е с л и п о р е з у л ь т а т а м г о д а в ы я с н и т с я , ч т о н а о д н о г о ч е л о в е к а д о х о д н и ж е п о л у т о р а к р а т н о й в е л и ч и н ы п р о ж и т о ч н о г о м и н и м у м а , т о в 2 0 2 6 г о д у с е м ь я п о л у ч и т в ы п л а т у и з у п л а ч е н н о г о Н Д Ф Л . С е м ь п р о ц е н т о в с е м ь е в е р н е т с я . Т о е с т ь э т о м о ж е т б ы т ь и в ы п л а т а р а б о т а ю щ е й м а м е , и в ы п л а т а р а б о т а ю щ е м у п а п е Светлана Бессараб член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее строительный эксперт Федор Васильев сообщил, что пенсионеры, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут рассчитывать на ремонт за счет государства или на соответствующую компенсацию. Кроме того, компенсировать ремонтные работы, по словам Васильева, могут членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей.