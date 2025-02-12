В Госдуме рассказали россиянам о малоизвестных выплатах и способах их получения

Россияне могут получить налоговый вычет за занятие спортом, напомнила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Этот и другие малоизвестные выплаты и способы их получения депутат перечислила в беседе с «Лентой.ру».

В Госдуме рассказали россиянам о малоизвестных выплатах и способах их получения
© Lenta.ru

Парламентарий отметила, что россияне, которые платят НДФЛ, могут вернуть налоговый вычет.

«Например, можно заниматься спортом самостоятельно и увлечь спортом детей. При этом получить налоговый вычет из налога на доходы физических лиц на занятие спортом. Важно, чтобы договор был оформлен официально», рассказала Бессараб.

Также налоговый вычет можно получить на благотворительность, на обучение, на лечение и покупку лекарств, на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни и на накопительную часть пенсии.

Кроме того, люди, как правило, не знают, что из материнского семейного капитала можно оплачивать дополнительное образование ребенка. Причем это может быть поход в секцию, могут быть занятия балетом, могут быть просто занятия в детском саду и не важно частный ли это детский садик или государственный Светлана Бессараб член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Бессараб добавила, что россияне часто не знают про возможность получения компенсации.

«Это компенсация на услуги жилищно-коммунального хозяйства, компенсация за проезд, в том числе пригородным железнодорожным транспортом. Как правило, это региональные льготы. Нужно внимательно зайти на сайт своего отделения социального фонда и изучить этот вопрос. До сих пор действует и не будет устранена, потому что наше старшее поколение до сих пор этим пользуются, компенсация за пользование телефонной связью. Той самой стационарной связью, когда телефон домашний», перечислила она.

С 2025 года в России начал действовать семейный налоговый вычет, отметила Бессараб. Депутат объяснила, что на сегодняшний день работающие родители, имеющие двух и более несовершеннолетних детей или детей, продолжающие обучение по очной форме, накапливают соответствующую сумму.

Если по результатам года выяснится, что на одного человека доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, то в 2026 году семья получит выплату из уплаченного НДФЛ. Семь процентов семье вернется. То есть это может быть и выплата работающей маме, и выплата работающему папе Светлана Бессараб член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее строительный эксперт Федор Васильев сообщил, что пенсионеры, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут рассчитывать на ремонт за счет государства или на соответствующую компенсацию. Кроме того, компенсировать ремонтные работы, по словам Васильева, могут членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей.

Общество
Светлана Бессараб
Федор Васильев
Госдума