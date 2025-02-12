Пострадавшие от паводка дороги Омской области будут восстановлены

Омский губернатор Виталий Хоценко провел в Москве ряд встреч с руководителями федеральных министерств. Речь шла о важных для региона проектах, осуществляемых совместно с этими ведомствами. Согласно достигнутым договоренностям, регион продолжит системно поддерживать развитие промышленности, предпринимательства, предприятий ОПК. Откроется новый медицинский центр. Развернется дорожное строительство.

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О дорогах

Глава Омской области обсудил с руководством минтранса РФ вопросы ремонта и развития дорожной инфраструктуры региона. Особое внимание было уделено теме восстановления дорог, поврежденных паводком прошлой весной. Сильнее всего от аномального половодья тогда пострадали жители северных территорий, где был введен режим ЧС федерального уровня.

- Омская область получила все необходимые заключения и подала заявку на федеральное финансирование.

В перечень пострадавших объектов входит 21 участок автомобильных дорог. В прошлом году за счет средств областного бюджета мы начали восстанавливать дорожную инфраструктуру, которая пострадала от наводнения на территориях Знаменского, Тевризского, Усть-Ишимского муниципальных районов. Рассчитываем на поддержку минтранса и правительства России, - отметил Виталий Хоценко.

В ходе встречи обсуждалась возможность выделения области дополнительных средств на обновление и строительство участков дорог федерального и регионального значения. Губернатор также поблагодарил Министерство транс-порта России за поддержку проекта "Северный обход города Омска", строительство которого запланировано на 2025-2028 годы.

Магистраль соединит две федеральные трассы ("Омск - Тюмень" и "Омск - Новосибирск") вне городской черты. В рамках масштабного проекта предполагается возведение двух мостов через реки Иртыш и Омь, а также пяти развязок и девятнадцати путепроводов.

- Новая дорога сократит пробег транзитного транспорта по маршруту "Тюмень - Новосибирск" более чем на двадцать километров. Уменьшит экологическую нагрузку на областной центр. Даст развитие логистическому потенциалу всего региона. И позволит вывести транспорт с промзоны напрямую, обходя город. Прогнозируемая интенсивность движения составит до 16,5 тысячи автомобилей в сутки, - пояснил глава региона.

Поддержка для бизнеса

В рамках рабочей встречи с Министром экономического развития России Максимом Решетниковым Виталий Хоценко поднял вопросы обеспечения дальнейшего функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, которая за время реализации нацпроекта доказала свою эффективность.

Только в прошлом году на базе омского центра "Мой бизнес" профильные услуги получили более 10,5 тысячи предпринимателей. Сегодня в развитии экономики региона участвует более 65 тысяч представителей этой сферы.

- Благодаря выстроенному комплексу мер поддержки в Омской области стабильно количество действующих предпринимателей, ежегодно растет число вновь созданных предприятий, - отметил Максим Решетников.

Рост качественных показателей демонстрируют и предприниматели, пользующиеся региональной инфраструктурой промышленных парков, технопарков и бизнес-парков. Работа в этом направлении продолжится. Омская область уже подготовила заявку на строительство нескольких промышленных парков и технопарков в рамках соответствующей программы минэкономразвития РФ.

По словам Виталия Хоценко, до 2030 года президент России поручил создать дополнительно сто таких структур. Задача региона - максимально использовать предоставляемые на федеральном уровне возможности и ресурсы в интересах развития экономики, предпринимательства и инвестиционного потенциала Омской области.

Привлечь инвестиции

По итогам 2024 года объем производства в промышленном секторе региона вырос на четыре процента. Виталий Хоценко и первый зампред правительства России Денис Мантуров обсудили дальнейшие планы по реализации крупных инвестиционных проектов в индустриальной сфере Омской области.

- Положительную динамику производства сохраняем. И продолжаем работу по развитию кадрового потенциала. Сейчас в ОПК работает более 33 тысяч человек. Особое внимание уделяем трудоустройству ветеранов СВО, - сообщил глава региона.

В этом году в регионе стартовало строительство первого в Сибири филиала Центра высокотехнологичного протезирования (ЦИТО), где будут получать помощь ветераны СВО из всех регионов Сибири и Урала. Центр планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года.

Мастер-план для Тары

Главной темой встречи Виталия Хоценко с генеральным директором корпорации "ДОМ.РФ" Виталием Мутко стала разработка мастер-плана Тары - старейшего города Омской области. Специалисты компании завершают формирование градостроительного документа, определяющего стратегию комплексного развития северной столицы Омской области. И планируют его представить во втором квартале 2025 года.

- После завершения работы эксперты компании ДОМ.РФ в приоритетном порядке займутся разработкой мастер-плана Омска, - отметил губернатор.

Единый институт развития в жилищной сфере России выступает оператором ряда государственных программ. Поэтому вместе со специалистами ДОМ.РФ региональные власти прорабатывают возможность льготного финансирования строительства "Северного обхода Омска" с помощью выпуска инфраструктурных облигаций.

- Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Автомобильная дорога "Северный обход Омска" может стать продолжением транспортного коридора М-12 "Москва - Казань" путем продолжения магистрали до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и КНДР, - пояснил глава региона.

Требуется реконструкция

Виталий Хоценко обсудил с главой Росимущества Вадимом Яковенко вопросы передачи ряда федеральных объектов в собственность Омской области.

В частности, речь шла о здании в центре города (по адресу улица Ленина, 10), где располагаются творческие мастерские регионального музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Для реставрации этих помещений необходимы существенные финансовые вложения.

Была также поднята тема передачи в собственность Омской области причальных стенок на площади у речного вокзала и набережной в створе рек Иртыш и Омь. Это поможет определить механизм восстановления и реконструкции сооружений, повысить их безопасность, благоустроить прибрежную зону. Гидротехнические сооружения уже включены в программу приватизации федерального имущества.

Инициативы региональной власти глава Росимущества поддержал.

Тем временем

По решению омского губернатора, увеличен размер компенсации затрат на оплату альтернативных источников отопления жителям трех северных районов. В связи с резким понижением температуры воздуха там возникли перебои с поставками природного газа, и северянам пришлось использовать другие источники теплоснабжения. Прием заявлений от населения в МФЦ по месту жительства уже идет.

- Жители Знаменского, Тевризского и Тарского районов получат компенсацию затрат на отопление при переходе на альтернативные источники. В этом году мы увеличили размер единовременной выплаты, и теперь она составляет 23601 рубль 82 копейки - для граждан, выбравших электроотопление, 9688 рублей 48 копеек - для тех, кто использует твердое топливо, - сообщил Виталий Хоценко.

Затраты регионального бюджета на выплату компенсаций составят тридцать миллионов рублей.

Проблемы с газоснабжением в северных районах начались еще пять лет назад. Скважина оказалась неспособна обеспечить надежную подачу топлива в сильные морозы. Проблему решит новый магистральный газопровод, который планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году.

Память не угаснет

Двадцать мемориалов с Вечным огнем подключат к газу. В Год Защитника Отечества, накануне 80-летия Победы, в Омской области проходит масштабная программа по обновлению и благоустройству мемориальных комплексов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Впервые за много лет отремонтируют парк Победы в Омске. Без внимания не останутся памятники и мемориалы даже в самых отдаленных поселках и деревнях региона.