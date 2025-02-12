В российские школы захотели вернуть оценки за поведение. Соответствующий законопроект намерены внести на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

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Как говорится в пояснительной записке к проекту, предполагается, что у школьников появится дневник социального поведения, который поможет им понять, что важно быть вежливыми, уметь слушать и работать в команде, а учителя станут наставниками, которые помогут детям стать взрослыми и ответственными.

Авторы инициативы полагают, что если ученик будет знать, что его поведение оценивают, он станет внимательнее относиться к другим и следовать нормам.

« П о л у ч е н и е н а ч а л ь н о г о о б щ е г о и с р е д н е г о о б щ е г о о б р а з о в а н и я д о л ж н о с о п р о в о ж д а т ь с я а т т е с т а ц и о н н ы м о т з ы в о м о п о в е д е н и и , п р о в о д и м ы м п у т е м о ц е н и в а н и я с о с т а в н ы х э л е м е н т о в п о в е д е н и я о б у ч а ю щ и х с я п е д а г о г и ч е с к и м р а б о т н и к о м » , — с л е д у е т и з д о к у м е н т а .

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть инициативы Совета по правам человека (СПЧ) в сфере образования. Речь, в частности, шла о возвращении оценки по поведению. Как отмечал председатель СПЧ Валерий Фадеев, мера должна быть направлена на защиту учителей, которые регулярно подвергаются нападкам со стороны школьников. По его мнению, неудовлетворительная оценка могла бы стать основанием для оставления ученика на второй год.