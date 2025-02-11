В Саратовской области потребовали отменить надбавки чиновникам до 400% от оклада
Прокуратура Саратовской области потребовала отменить решение о значительном повышении зарплат чиновникам администрации Балаковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.
Ранее стало известно, что в Балаковском районе установили рост надбавок к должностному окладу «за особые условия муниципальной службы», изменение вступило в силу с 1 января 2025 года. По некоторым должностям надбавка достигла 400%. Эти сообщения заинтересовали прокуратуру Балакова, которая провела проверку исполнения законодательства при принятии решения о повышении зарплат работникам муниципалитета. По ее результатам были выявлены нарушения требований бюджетного и антикоррупционного законодательства.
«В этой связи прокуратура города главе Балаковского района и председателю Собрания Балаковского района внесла представление с требованием отменить нормативный правовой акт и привлечь должностных лиц к дисциплинарной ответственности», — говорится в тексте.
Рассмотрение актов реагирования находится на контроле в прокуратуре Балаково.