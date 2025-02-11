В Саратовской области потребовали отменить надбавки чиновникам до 400% от оклада

Прокуратура Саратовской области потребовала отменить решение о значительном повышении зарплат чиновникам администрации Балаковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что в Балаковском районе установили рост надбавок к должностному окладу «за особые условия муниципальной службы», изменение вступило в силу с 1 января 2025 года. По некоторым должностям надбавка достигла 400%. Эти сообщения заинтересовали прокуратуру Балакова, которая провела проверку исполнения законодательства при принятии решения о повышении зарплат работникам муниципалитета. По ее результатам были выявлены нарушения требований бюджетного и антикоррупционного законодательства.

« В э т о й с в я з и п р о к у р а т у р а г о р о д а г л а в е Б а л а к о в с к о г о р а й о н а и п р е д с е д а т е л ю С о б р а н и я Б а л а к о в с к о г о р а й о н а в н е с л а п р е д с т а в л е н и е с т р е б о в а н и е м о т м е н и т ь н о р м а т и в н ы й п р а в о в о й а к т и п р и в л е ч ь д о л ж н о с т н ы х л и ц к д и с ц и п л и н а р н о й о т в е т с т в е н н о с т и » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле в прокуратуре Балаково.