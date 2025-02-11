Патриарх Кирилл обратился с призывом к священникам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священнослужителей быть аккуратнее в высказываниях в социальных сетях и не публиковать посты, чтобы "покрасоваться и собрать лайки".

" О к а к о й б ы с т о р о н е ж и з н и о б щ е с т в а м ы н и г о в о р и л и , н е и з б е ж н о з а т р а г и в а е м р о л ь с о ц и а л ь н ы х с е т е й . Т а к о в а р е а л ь н о с т ь , о н и я в л я ю т с я в а ж н ы м с р е д с т в о м о б щ е н и я , в о м н о г о м и з м е н и в ш и м с п о с о б ы и ф о р м ы п е р е д а ч и и н ф о р м а ц и и . Г л а в н о й о с о б е н н о с т ь ю п р о и з о ш е д ш е й т р а н с ф о р м а ц и и с т а л а д о с т у п н о с т ь с а м о в ы р а ж е н и я , ч т о п о в л е к л о з а с о б о й о б о с т р е н и е п р о б л е м ы л и ч н о с т н о й с в о б о д ы . П о э т о м у е щ е и е щ е р а з п р о ш у в а с , д о р о г и е в л а д ы к и , б р а т ь я , о т ц ы , н е т о л ь к о к с д е р ж а н н о с т и и т р е з в е н и ю , н о и н е з а б ы в а т ь о с т р а х е Б о ж и е м " , - г о в о р и т с я в д о к л а д е п а т р и а р х а н а о б щ е м с о б р а н и и д у х о в е н с т в а М о с к о в с к о й м и т р о п о л и и , о п у б л и к о в а н н о м н а с а й т е РПЦ.

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