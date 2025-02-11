Патриарх Кирилл обратился с призывом к священникам

Патриарх Кирилл призвал священников аккуратнее высказываться в соцсетях
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священнослужителей быть аккуратнее в высказываниях в социальных сетях и не публиковать посты, чтобы "покрасоваться и собрать лайки".
"О какой бы стороне жизни общества мы ни говорили, неизбежно затрагиваем роль социальных сетей. Такова реальность, они являются важным средством общения, во многом изменившим способы и формы передачи информации. Главной особенностью произошедшей трансформации стала доступность самовыражения, что повлекло за собой обострение проблемы личностной свободы. Поэтому еще и еще раз прошу вас, дорогие владыки, братья, отцы, не только к сдержанности и трезвению, но и не забывать о страхе Божием", - говорится в докладе патриарха на общем собрании духовенства Московской митрополии, опубликованном на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл призвал учитывать место для храма при планировании новостроек
Патриарх отметил, что "смирение часто забывается, торжествует гордыня".
"Вот читаю некоторые посты или заметки и думаю: "Неужели ты не понимаешь, что выглядишь смешно, что ты себя выпячиваешь?" Но ведь мало-мальски способный к анализу видит сразу, где тут правда, а где кривда, где здесь желание покрасоваться и собрать лайки - теперь это еще одна болезнь, - а где действительно пастырская озабоченность", - пояснил он.