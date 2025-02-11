Патриарх Кирилл призвал учитывать место для храма при планировании новостроек
В Москве такая договорённость с властью уже есть, нужно распространить эту практику и на Подмосковье, заявил глава РПЦ.
Патриарх отметил распространение в Московской области преступных инорелигиозных сообществ, попросив священство иметь эту тему в виду «во взаимоотношениях с властями и общественной деятельности».
«Мы всегда с гордостью говорили, что у нас мирное взаимодействие с исламской общиной, и действительно, так оно и было, и есть, но возникла новая реальность, связанная с появлением анклавов и неформальных религиозных лидеров, радикально настроенных в отношении православия, что, несомненно, представляет потенциальную, а, может быть, уже и реальную опасность для межнационального и межрелигиозного мира на территории Московского региона», — сказал патриарх Кирилл.