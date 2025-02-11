Патриарх Кирилл призвал учитывать место для храма при планировании новостроек

В Москве такая договорённость с властью уже есть, нужно распространить эту практику и на Подмосковье, заявил глава РПЦ.

Патриарх отметил распространение в Московской области преступных инорелигиозных сообществ, попросив священство иметь эту тему в виду «во взаимоотношениях с властями и общественной деятельности».